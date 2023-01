Il suono del silenzio per Della Sala

La comunità di Pontelagoscuro ricorda Carmine Della Sala. Ieri si è tenuta la cerimonia per ricordare il 50° anniversario dell’uccisione dell’appuntato dei carabinieri avvenuta a Pontelagoscuro, durante una rapina alla filiale della Banca di Credito Agrario la mattina del 11 gennaio 1973. Nella chiesa in piazza Buozzi è stata celebrata la messa officiata da don Silvano Bedin. Erano presenti i familiari, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, Colonnello Alessandro Di Stefano, una rappresentanza dell’Onaomac e dell’Anc, il vicesindaco Nicola Lodi, associazioni civili e militari. Sono stati letti i pensieri degli alunni della classe quinta della primaria ‘Carmine Della Sala’ di Pontelagoscuro. Al termine la deposizione della corona al monumento eretto in sua memoria in piazza Buozzi.

Mario Tosatti