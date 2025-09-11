Il suono della campanella è green. Bus all’idrogeno, alunni a bordo: "Sei milioni per salvare l’ambiente"

In servizio i bus a idrogeno nel primo giorno dell’anno scolastico. Si tratta dell’importante investimento dell’azienda Tper SpA che ieri, nell’area del deposito di via Trenti, ha reso noti i particolari del nuovo impianto di rifornimento per i bus a idrogeno Solaris Urbino che saranno in servizio a Ferrara lunedì. Data che coincide con la ripresa dell’anno scolastico.

Sono intervenuti Stefano Vita Finzi Zalman, assessore alla Mobilità del Comune, Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratore delegato di Tper, Aldo Tarricone, amministratore unico di Ami, Paolo Paolillo, direttore di Tper, Marco Odorizzi, direttore di Ami. Presenti dirigenti e tecnici di Tper, H Generation, Wolftank, Sapio e Solaris. "Un importante investimento – spiega Finzi – che va nella direzione della mobilità sostenibile". Gli autobus a idrogeno Solaris Urbino saranno operativi sulle linee urbane da lunedì, con l’entrata in vigore dell’orario invernale. Si tratta dei primi 3 bus di una fornitura di 10, i restanti 7 sono attesi in consegna a breve come da cronoprogramma. Sono stati acquistati per il bacino di Ferrara con un investimento di 5,9 milioni di euro, sostenuto con 5,5 milioni di fondi del Pnrr messi a disposizione dal Comune e con 400mila autofinanziati da Tper. A regime, nei prossimi anni, i mezzi ad idrogeno saranno oltre 20. "Un grande lavoro – aggiunge Gualtieri – che va nella direzione dell’attenzione all’ambiente nel contesto urbano della città. I mezzi saranno silenziosi e con abbattimento delle emissioni di Co2 nell’aria". Nei primi giorni i bus a idrogeno inizieranno ad essere impiegati sulla linea urbana 7 e successivamente sulla linea 11. Saranno messi in servizio in maniera continuativa su queste due linee, con il completamento del progetto i bus a idrogeno troveranno spazio su tutti i collegamenti urbani su cui vengono impiegati bus di 12 metri. Il nuovo bus a idrogeno di Tper è dotato di una cella a combustibile da 70 kW, serbatoi a idrogeno sul tetto dell’autobus consentendo una percorrenza superiore a 400 chilometri con un pieno. La prima fornitura di 10 Solaris Urbino risparmierà all’atmosfera 600 tonnellate di CO2 ogni anno.

Il piano di sviluppo dell’idrogeno per la trazione dei mezzi del trasporto pubblico è stato predisposto da Tper in accordo con l’Agenzia per la Mobilità Ami. E’ stato messo a disposizione del Comune di Ferrara. Tper ha conferito a Tph2 società partecipata dalla stessa Tper e da HGeneration srl del Gruppo Wolftank, l’incarico per la realizzazione della stazione di rifornimento di idrogeno, ultimata nei giorni scorsi, in via Trenti, adiacente al deposito Tper. La nuova infrastruttura di ricarica di idrogeno ha comportato un investimento di oltre 4,5 milioni di euro, finanziati dal Pnrr per 1.545.780 euro e dal Psnms per 3.049.341 euro (di cui cofinanziamento Ami 610.000 euro). L’idrogeno utilizzato per i bus Tper è fornito dal Gruppo Sapio che ha vinto la gara, E’ a bassa impronta carbonica, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Pnrr.

Mario Tosatti