Il talento e la pazzia di Manfredo Manfredini La riscoperta dell’artista nel suo anniversario

Ossessionato dalla passione per la cantante lirica ucraina Salomea Krusceniski, fu trasferito in manicomio e qui terminò i suoi giorni. È la triste parabola di vita di Manfredo Manfredini il pittore ferrarese talentuoso ma morto giovanissimo a Mombello il 31 maggio 1907, la cui vita rimase nell’oblio per oltre un secolo, prima di essere riscoperta grazie a un lavoro di ricerca condotto dallo storico dell’arte Lucio Scardino. Manfredo nasceva il 15 luglio 1881, 142 anni fa, proprio a Ferrara. Continua il lavoro di ricerca sulla sua tribolata vita e sulla sua poliedrica attività, dopo una prima pubblicazione realizzata dal Comune e associata, a settembre 2021, a una mostra.