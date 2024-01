Il tarantismo nel libro di De Martino. Un viaggio tra etnografia e musica

Sarà dedicato al libro ‘La Terra del rimorso’ di Ernesto De Martino il nuovo appuntamento del ciclo ‘Tempo di riletture’ in programma oggi alle 17 con una conferenza di Corrado Bologna nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17). L’incontro, a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale Youtube Archibiblio web.Pubblicato nel 1961, ‘La Terra del rimorso’ di Ernesto De Martino, è diventato un classico del pensiero etnologico e storico religioso contemporaneo. Il libro raccoglie l’esito della ricerca etnografica finalizzata a studiare il tarantismo condotto in Salento nel giugno 1959 da un’équipe guidata da Ernesto De Martino e formata da uno psichiatra, uno psicologo, un musicologo e un sociologo. L’obiettivo era verificare se il tarantismo fosse una malattia specifica o, piuttosto, la manifestazione di un rito di passaggio. Il gruppo di De Martino raccolse diversi materiali tra cui alcune interviste a donne e uomini morsi dalla taranta, o che avevano avuto un parente a sua volta colpito, e assistette in prima persona al rito dei tarantati. L’analisi e il confronto dei dati ha consentito di individuare alcuni elementi simbolici ricorrenti (la pubertà, la recrudescenza ciclica, l’esorcismo e la visione di san Paolo, che annunciava l’imminente guarigione). Corrado Bologna ha insegnato Filologia romanza in diverse università italiane e straniere, e Letterature romanze medioevali e moderne alla Scuola Normale Superiore di Pisa.