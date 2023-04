Il tavolo del centrodestra "Tutti uniti nei Comuni al voto" Veto di Fd’I su Negri e Tomasi

di Federico Di Bisceglie

Al tavolo del centrodestra c’è un clima da The day after. Ma prevale la consapevolezza che "il centrodestra vince solo se è unito". L’altra sera alla cabina di regia (o gabinetto di guerra) i coordinatori dei partiti della coalizione hanno provata a tracciare la rotta per i prossimi appuntamenti elettorali. A ‘dare le carte’ è Fratelli d’Italia. Numeri ed esperienza sono dalla loro parte. Il ‘mazziere’ è il senatore Alberto Balboni che parte da un punto. "Il caso Tomasi non esiste, semmai esiste il caso Comacchio".

Per ora, però, "visto che si voterà più avanti, abbiamo scelto di accantonarlo". Ma solo per il momento. "Se il centrodestra vorrà essere unito a Comacchio – avvertono Balboni e il coordinatore provinciale di Fd’I, Mauro Malaguti – Tomasi e Negri dovranno essere fuori dai giochi. Direttamente e indirettamente". Tradotto. Se il prossimo coordinatore comacchiese del Carroccio risponderà anche solo vagamente al Tomasi-pensiero la situazione potrebbe davvero degenerare e, l’extrema ratio, è che i Fratelli d’Italia ballino, ma ballino da soli. "I tre partiti della coalizione – si legge in una nota congiunta sottoscritta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia - hanno avviato il confronto in un clima molto sereno e costruttivo, convenendo che la coalizione dovrà presentarsi unita in tutti e 13 i comuni chiamati al voto e che sarà necessario aprire un dialogo con tutte le realtà presenti sul territorio a cominciare da quelle rappresentate dalle liste civiche che sono alternative al Pd e alla sinistra".

L’errore da non commettere per il centrodestra, riconoscono i coordinatori, "è di ritenersi autosufficiente". Al contrario, "l’obbiettivo – si legge nel documento - . sarà la massima inclusione sulla base di programmi chiari nell’interesse esclusivo delle comunità che ci proponiamo di governare insieme". In occasione della prossima riunione, annunciano le segreterie del centrodestra, "si procederà quindi all’esame Comune per Comune con il coinvolgimento dei rappresentanti locali al fine di gettare le basi di un progetto che tenga conto delle singole specificità. L’obbiettivo è chiudere i lavori entro l’autunno per aver il tempo necessario a sostenere ovunque una campagna elettorale la più capillare possibile".

Andando ai casi concreti, tenendo conto degli equilibri, l’orientamento del centrodestra è fissato nel principio sempre valido di confermare la squadra che vince. Esprimendo la Lega due sindaci uscenti a Ferrara e Copparo, sarà difficile che possa fiorire dal vivaio del Carroccio il candidato per il comune di Argenta. Si voterà in 13 Comuni in provincia e non sarà certo una partita politicamente banale. Malgrado anche il coordinatore forzista Matteo Fornasini si dice certo che "la questione aperta a seguito dell’espulsione di Maura Tomasi dalla Lega non inciderà sull’unità del centrodestra, perché metteremo da parte le bandierine dei partiti per individuare sui territori candidati competitivi", il nodo è da sciogliere.

Alla riunione, l’altra sera, hanno partecipato il coordinatore provinciale del Carroccio, Ottavio Curtarello, Giuseppe Brina e l’ex deputato Emanuele Cestari. Dal nuovo direttivo provinciale leghista, però, non arriva una parola sulla riunione. Quello che è certo, secondo Balboni, è che "Tomasi e Negri, attualmente, sono avversari anche della Lega. Prima termina la loro esperienza amministrativa, meglio è per tutti". Il messaggio arriva forte e chiaro. Ma ne riparliamo tra un annetto.