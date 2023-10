Il ’tavolo dell’alternativa’ su candidato e programma

L’incontro è decisivo. Questa sera il ‘Tavolo dell’alternativa’ discuterà, finalmente, di due punti dirimenti: i contenuti del programma e il nome del candidato sindaco per lo schieramento di centrosinistra. La riunione, in programma a partire dalle 21 nella sede delle Acli a Pontelagoscuro, ha un ordine del giorno particolarmente denso. Tanto più che, nei giorni scorsi, tutti i partiti hanno inviato una ‘traccia’ di programma da condividere con le altre forze politiche. E, tra l’altro, ci dice un autorevole esponente della minoranza, "registriamo positivi segnali di apertura, che smussano in parte alcuni spigoli programmatici iniziali". La prospettiva è quella dell’alleanza, dunque. È interessante notare che, per elaborare alcuni contributi, ci sia stata già – di fatto – una prima convergenza. Sì, perché se il ‘senior partner’ della coalizione, il Pd, balla da solo, mentre il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Rifondazione Comunista, Possibile (e altri esponenti di gruppi di sinistra) hanno scelto la via comune, compilando un documento unitario. Questo primo abboccamento potrebbe essere interessante in sede di compilazione delle liste: potrebbe essercene una sola che raggruppi le diverse sensibilità. Ma stiamo parlando di scenari di la da venire. Peraltro pare che proprio il loro documento getti le basi per una collaborazione con gli altri gruppi politici. Va detto, comunque, che sui contenuti probabilmente c’erano – anche già in passato – stati dei segnali di convergenza. Il vero nodo, come confermano dalla minoranza, resta quello delle candidature. Anche se, dice il dirigente politico al Carlino, "dalla riunione dovrà uscire per lo meno il metodo attraverso il quale arriveremo alla scelta del nome". Non si sa, per il momento, quale sia l’orientamento prevalente. Ma, da quanto trapela, pare esserci la volontà condivisa di stringere sui tempi. Per cui, se non sarà quello di questa sera l’incontro in cui si arriverà a definire la candidatura, sarà senz’altro il prossimo. Ovviamente, ne fra i documenti fatti pervenire al coordinamento del tavolo nel fra gli interlocutori di questa sera figurano gli esponenti di Azione (in piena fase di riassetto) e di + Europa, che ha abbandonato il tavolo.

f. d. b.