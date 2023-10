Il ’Tavolo dell’alternativa’. Tra i candidati Anselmo, Calafà e Paolo Govoni (che smentisce)

Alla fine ci siamo arrivati. Non c’è un nome, ma la classica ‘rosa’ di profili potenzialmente candidabili per tentare di disarcionare la maggioranza di centrodestra che guida la città dal 2019. Fabio Anselmo, Laura Calafà e Paolo Govoni (il quale, contattato dal Carlino, ha smentito ogni sua disponibilità). Sono questi i profili che, dopo un primo ‘setaccio’, sono emersi dalla consultazione del Tavolo dell’Alternativa, l’altra sera. L’incontro è stato dirimente, dicono i più avveduti, quanto meno per "accelerare sui tempi". E, al di là delle singole sensibilità, il dato politico che emerge è che al Tavolo, ancora, ci sono tutte le forze alternative al centrodestra. È anche rientrato, pur con non poche riserve, il coordinatore di + Europa, Mario Zamorani. "Non vogliamo una campagna elettorale improntata alla rissa – così il radicale – bensì ai contenuti. E quindi riteniamo che il profilo perfetto sia quello di una persona in grado di fare sintesi delle diverse sensibilità". Non è un mistero che Zamorani (in uno-due con l’ex sindaco Gaetano Sateriale) sia il principale ‘sponsor’ di Calafà. Anche perché, osserva il radicale, "allo stato lei è l’unica che ha dato la sua disponibilità". L’altra sera, i ‘convitati’ della coalizione allargata erano circa ventiquattro. E pare che siano stati estratti dai diversi cilindri almeno sette ipotesi di candidature. Da Irene Bregola al presidente del Consorzio di Bonifica, Stefano Calderoni, fino ad Andrea Firrinicieli. Quest’ultimo già, peraltro, candidato sindaco (con una lista autonoma) nel 2019. "Il dato è che ci siamo ancora tutti – osserva Roberta Fusari, capogruppo di Azione Civica - . L’obiettivo deve essere quello di candidare una persona il più possibile trasversale e che sappia interpretare le diverse sensibilità che compongono la coalizione. Probabilmente, nessuno dei candidati ha dato con chiarezza la sua disponibilità perché non glie l’abbiamo chiesto in maniera unitaria". Fusari si dice fiduciosa. "Mi sento che, da questo tavolo, possa scaturire una proposta competitiva". Chi è un po’ meno positivo è il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Paride Guidetti. "Valutando alcune proposte di candidatura avanzate da certe forze politiche – osserva – non so quanto profonda sia la volontà effettiva di sconfiggere l’attuale sindaco Fabbri". Se è vero che Zamorani è un supporter di Calafà, Guidetti già diverse settimane fa aveva formulato il suo endorsment verso Anselmo. "Ci vuole una candidatura forte – conclude Guidetti – trasversale e che sappia essere persuasiva. Una persona di spessore, che abbia una competenza comprovata e riconosciuta". E il Pd? "I nomi usciti – spiega il segretario provinciale Nicola Minarelli – rientrano nel profilo di candidatura che avevamo immaginato, ossia una persona in grado di interpretare le diverse sensibilità della coalizione, portando avanti un programma molto credibile costruito in queste settimane. Ora bisogna sforzarci di fare sintesi".