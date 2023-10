Il tavolo delle opposizioni. Patto sul programma ma resta il nodo candidato

Il tavolo delle opposizioni ha (quasi del tutto) trovato la quadra sul programma. La riunione dell’altra sera, in questo senso, è servita a mettere qualche punto fisso e a traghettare gli interlocutori verso la fase più complessa: la scelta del candidato sindaco alternativo ad Alan Fabbri. "Resta qualche smussatura da limare – spiega il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Paride Guidetti – anche se ho respirato un buon clima di sostanziale intesa. Con le altre forze sedute al tavolo, condividiamo la necessità di fornire a Ferrara una prospettiva alternativa a quella offerta dall’attuale amministrazione".

Per il pentastellato i punti dirimenti sono quelli legati "alla gestione dei rifiuti, a quella dell’acqua e, più in generale, agli aspetti ambientali". In fondo, si tratta dei cardini per un pentastellato della prima ora come Guidetti, per cui il suo punto di vista è più che comprensibile. La direzione, però, è quella di una normalizzazione dei rapporti e di una "convergenza ampia". Dario Maresca ha un approccio molto pragmatico e, in qualche modo, sta incarnando la componente di "cucitura" delle varie anime. "Sui contenuti programmatici – dice il capogruppo di Ferrara Bene Comune – siamo d’accordo al 90% e mi pare che ci sia una buona sintonia. Restano da superare alcune questioni relative alla gestione degli spazi pubblici, dell’acqua e del rapporto con Hera. Ora dobbiamo lavorare per trovare i ’cavalli di battaglia’ su cui spenderci maggiormente in campagna elettorale".

L’aria è tutto sommato positiva. Anche se, l’altra sera, mancavano gli esponenti di Italia Viva e +Europa, mentre il rappresentante di Azione ha scelto di non intervenire. È comunque un periodo un po’ complesso anche sotto il profilo organizzativo: le fasi congressuali degli schieramenti sono entrate nel vivo. Il prossimo incontro del tavolo per l’alternativa è fissato per lunedì 16. Mentre l’incontro davvero dirimente sarà venerdì 19 ottobre. Quella è la data fissata per iniziare a parlare ufficialmente di candidature. "Su questo – chiude Maresca – mi sento di dire che occorre affrettare sui tempi".

Il segretario provinciale dem, Nicola Minarelli su questo mantiene la sua linea: "Bisogna fare bene e non in fretta". Tuttavia, sui contenuti, "confermo una sintonia su quasi tutto, se non per alcuni temi che vanno sviscerati in maniera più approfondita". "Entro la fine del mese – così Minarelli – avremo il nucleo più o meno centrale del programma elettorale. Poi, inizieremo a parlare della candidatura". Su questo, però, Minarelli ribadisce un concetto: "L’opposizione è compatta sui temi e non trova il collante nell’essere contro Fabbri, bensì nell’avere un programma alternativo a quello dell’attuale amministrazione per il futuro della città".

A chiudere il cerchio, la capogruppo del Misto Anna Ferraresi, lancia la sua idea. "Il programma dello schieramento è quasi definito – chiude – e mi pare che ne emerga una visione molto interessante per il futuro della città. Io farò una lista civica e mi piacerebbe che, prima possibile, si arrivasse a una candidatura di spessore. Una persona conosciuta e autorevole".