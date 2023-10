Il ’Tavolo per l’alternativa’ a Ferrara: Ambiente, fragili e cultura

Habemus programma. Il ‘Tavolo per l’alternativa’ ha (quasi) definito completamente i contenuti che dovranno essere portati avanti dal candidato che sfiderà Alan Fabbri alle amministrative del 2024. Paride Guidetti, coordinatore provinciale grillino, si dice "soddisfatto" dell’incontro dell’altra sera. Perché, spiega al Carlino, "abbiamo apportato alcuni correttivi a punti programmatici che per noi erano fondamentali, a partire dalla gestione dei rifiuti, passando per quella dell’acqua". Riassumendo in pillole il programma "i temi più centrali sono senz’altro quelli legati alle politiche ambientali – riprende il pentastellato – alle politiche di sostegno ai più fragili, all’istruzione e alla cultura. Per noi bisogna valorizzare il centro Unesco con le sue bellezze: è ora di piantarla con questo continuo paesi dei balocchi". L’analisi del segretario provinciale del Pd, Nicola Minarelli (foto) parte da un punto fermo. "Dal programma che abbiamo stilato, ormai definito ma pur sempre passibile di aggiunte e correzioni – così il dirigente dem – emerge chiaramente una visione di città diametralmente opposta a quella che è stata portata avanti in questi anni dall’attuale giunta. È sempre più forte la convinzione che occorra un cambiamento radicale di rotta e che questa giunta sia stata manchevole sotto tanti punti di vista". L’appuntamento dirimente sarà quello di domani: si inizierà a parlare dei profili di candidatura. "Mi aspetto – chiude Minarelli – una discussione che segua la linea metodologica che abbiamo utilizzato nel corso della stesura del programma elettorale. La designazione della candidatura è sicuramente un passaggio più delicato, ma l’obiettivo deve essere quello di individuare una figura che possa coagulare tutte le sensibilità delle forze politiche del centrosinistra e non solo". La parola chiave è trasversalità. È stata Roberta Fusari, capogruppo di Azione Civica, a imprimere un’accelerazione sulla discussione per il candidato. "Direi che ormai i tempi sono maturi – così la consigliera – e non possiamo più rimandare. Mi aspetto, domani sera, una discussione franca che parta senz’altro dalla condivisione dei contenuti inseriti nel programma ma che sappia anche intercettare sensibilità non necessariamente rappresentate da movimenti e partiti politici. Data la convergenza sul programma, non mi aspetto che il tavolo si rompa sul nome". Magari non sarà così, ma resta chi nutre perplessità. "Non firmiamo deleghe in bianco – dice Federico Orlandini, neo presidente provinciale di Italia Viva - . Non abbiamo abbandonato il tavolo, ma continuiamo ad avere perplessità. Per noi ci sono dei punti non negoziabili – come l’affidamento a ditte esterne di alcuni servizi, come i trasporti – che dovranno essere inseriti nel programma. Sennò, non ci saremo".

f. d. b.