Il tavolo sul petrolchimico. All’evento Cgil con Colla non partecipa il Comune

Nel merito e nel metodo, l’evento di oggi dedicato al Petrolchimico organizzato dalla Cgil, è già un caso. E, a sollevarlo, è il vicesindaco Alessandro Balboni che contesta al sindacato di essere "più interessato a coltivare l’ennesima polemica politica, comportandosi come un partito di opposizione, piuttosto che fare fronte con l’amministrazione comunale e cercare soluzioni nell’interesse dei lavoratori". Riavvolgiamo il nastro. Questa mattina, a partire dalle 10 al Quadrifoglio, la Cgil ha organizzato un momento di approfondimento sul futuro dei petrolchimici del Nord e, più in generale, del quadrilatero Padano. Un appuntamento pianificato a seguito della presentazione, da parte di Eni-Versalis, del piano industriale. Al di là della partecipazione dei vertici del sindacato di categoria, è previsto l’intervento del vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla. L’evento è chiaramente rivolto ai delegati dei lavoratori. Tra gli inviti, o meglio, fra i partecipanti ospiti del panel, non risultano rappresentanti dell’amministrazione comunale. Motivo per il quale, il vicesindaco con delega all’Ambiente – che peraltro da tempo si sta occupando della stesura dell’accordo di programma per il rilancio del Polo, che fra gli obiettivi ha anche un progetto ambizioso di revamping del ciclo idrico – ha comunicato che non parteciperà all’iniziativa.

"Il Comune – chiarisce il numero due della Giunta – sarà sempre al fianco dei lavoratori del Polo Chimico, in maniera concreta, coerente e pensando al futuro dell’intero Petrolchimico. Proprio per questo, grazie al nostro impegno diretto, lo scorso maggio abbiamo sottoscritto uno storico Protocollo d’Intesa per il rilancio del nostro Petrolchimico insieme a due Ministeri, quello delle Imprese e quello dell’Ambiente, la Regione, la Provincia, le società coinsediate, il consorzio IFM, l’Università e le sigle sindacali. Abbiamo istituito un tavolo di lavoro che riunisce periodicamente tutti i sottoscrittori del Protocollo e che sta portando avanti progetti tangibili per una conversione ecologica del Polo Chimico e per creare un contesto favorevole a nuovi investimenti". Questo contesto di collaborazione "è stato rotto dalla CGIL – attacca – . Il sindacato, sottoscrittore del protocollo, ha inspiegabilmente deciso di disertare il tavolo di lavoro sul Polo e anzi ha organizzato un evento, che si svolgerà oggi, che esclude tutti gli attori territoriali che hanno un ruolo nel futuro del Petrolchimico, a partire da Provincia, Comune e Unife". "La Cgil – dice ancora – sembra dimenticare che il settore della chimica sta soffrendo terribilmente non solo in Italia ma in tutta Europa. Questa crisi è stata causata delle folli direttive imposte dal Green Deal, voluto dalla sinistra europea, che ha spinto le nostre imprese a spostare la produzione in Asia, condannando alla crisi il comparto industriale".

Per cui "è inaccettabile pensare che il Comune si sieda nel pubblico per assistere ad una conferenza politica priva di risvolti pratici – dice in chiosa Balboni – . Il nostro compito è trovare soluzioni concrete per i ferraresi: con questo spirito abbiamo coinvolto i sindacati, compresa la CGIL, in modo che potessero dare un contributo tangibile, non certo per sterili polemiche. A Ferrara e al Polo Chimico servono progetti efficaci e persone in grado di collaborare, andando oltre alle divisioni".