Il teatro comunale ‘Abbado’ "Primo per qualità artistica tra quelli di tradizione in Italia"

Il teatro comunale ‘Claudio Abbado’ è per qualità artistica il primo teatro di tradizione in Italia, a pari merito con la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento. La classifica emerge dai punteggi dell’ultima graduatoria del Ministero della Cultura, che decreta per Ferrara e Bolzano-Trento un punteggio totale di 26.5, al top a livello nazionale. Punteggi che rappresentano la base per gli stanziamenti governativi.

A tal fine per l’attività del 2023 al teatro di Ferrara sono stati assegnati, per la lirica, 724.459 euro, in un crescendo rispetto ai 670.796 euro riconosciuti nel 2022. Nell’anno in corso, inoltre, per la danza lo stanziamento è di 133.332 euro, oltre 15mila euro in più dei 117.993 euro del 2022. Nel complesso, rispetto all’ultima gestione passata (2019) il dicastero ha riconosciuto a Ferrara 180.826 euro in più. Nella classifica 2023 l’’Abbado’ ottiene i punteggi massimi - sulle 13 voci complessive - in 8 voci: ‘Organizzazione di corsi e concorsi’, ‘Multidisciplinarietà dei progetti’, ‘Apertura continuativa delle strutture gestite’, ‘Continuità pluriennale, affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030’, ‘Partecipazione a festival’, ‘Strategia di comunicazione’ (che contempla anche sito internet, campagne, nuovi media, social, dirette streaming degli spettacoli), ‘Integrazione con strutture e attività del sistema culturale’, ‘Sviluppo creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali’. Il Teatro comunale è presieduto da Michele Placido, presidente onorario è Leone Magiera. Direttore generale è Moni Ovadia e direttore artistico è Marcello Corvino. "Il lavoro del cda, della direzione e delle eccellenti maestranze del Teatro Comunale, con il contributo anche di sponsor privati, sta portando grandi frutti - dice il sindaco Alan Fabbri, ringraziando tutti -. Questo risultato è il riconoscimento a un impegno costante, che non si è mai fermato, neppure nei tempi pandemici, ma che, anzi, si è rafforzato sempre più, con le produzioni internazionali, estendendo i confini del teatro sempre più oltre le proprie mura, con la costruzione di stagioni di assoluta qualità, con il coinvolgimento di ospiti di altissimo livello artistico".

"Il Teatro – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli – è una grande casa della cultura ferrarese e universale, un patrimonio straordinario di professionalità, esperienze, conoscenze, potenzialità, che abbiamo voluto aprire sempre più alla città, alle scuole, al grande pubblico. Questa nuova direzione è stata capita e apprezzata e ne siamo massimamente felici". "Nel 2021 eravamo terzi, nel 2022 secondi, nel 2023 primi, a pari merito con Bolzano e Trento - sottolinea il direttore artistico Marcello Corvino -. Una ‘scalata’ straordinaria, che ci vede primeggiare su teatri blasonatissimi in Italia. È un grande risultato di gruppo, è tutto il teatro, in tutte le sue componenti, che sta dimostrando di funzionare al top, con uno staff di assoluta eccellenza. La differenza sta nella capacità di produrre idee innovative e di concretizzarle".