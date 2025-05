Il teatro dalla parte dei vigili del fuoco: "Il nostro contributo dopo il furto"

La compagnia teatrale ’Insieme per Caso’ ha devoluto 3mila euro ai vigili del fuoco volontari di Copparo "per cercare di riacquistare le attrezzature di pronto intervento recentemente rubate". E’ quanto ricavato dallo spettacolo teatrale "Sgrisul" proposto al teatro De Micheli. Una rappresentazione che si è avvalsa del patrocinio del Comune. Il primo cittadino Fabrizio Pagnoni ha detto: "L’unione fa la forza" elogiando "queste iniziative tra associazioni del territorio". Gli Insieme x caso, durante la prova generale, hanno ringraziato, con una targa, Alessandro Zanella, per il grande operato svolto, come ex capo distaccamento e Vigile del fuoco volontario di Copparo per i "tantissimi anni di impegno e collaborazione con gli IXC e tantissime altre associazioni del territorio". Sgrisul è solo l’ultima commedia scritta dalla vulcanica Franca Faccini. Sarà replicata a Jolanda il prossimo 17 maggio e ad ottobre ancora al De Micheli a favore dell’Ail.

c. c.