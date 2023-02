Il teatro della natura La figura e l’opera di Maria Sybilla Merian

Oggi alle 17.30, nella biblioteca del Centro Documentazione Donna (via Terranuova 12b), conversazione con Brunella Torresin, autrice di ‘Nel gran teatro della natura. Maria Sybilla Merian, donna d’arte e di scienza (1647-1717)’. Sarà presente anche Gabriella Munari che illustrerà musiche del Seicento. Sibylla Merian è nata in Germania ed è vissuta a lungo in Olanda dove è morta. Appassionata naturalista, si è occupata soprattutto della metamorfosi degli insetti di cui ha illustrato il ciclo di vita. Dalle sue incisioni ha tratto delle stampe, spesso acquarellate, che ha in seguito raccolto in volume. Le due raccolte principali riguardano, la prima, La meravigliosa metamorfosi dei bruchi, gli insetti che ha raccolto e studiato in Europa, la seconda, Metamorfosi degli insetti del Suriname, quelli studiati durante un avventuroso viaggio nella colonia olandese del Suriname.