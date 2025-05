Il teatro giapponese, narrazioni in bici

Il teatro di carta giapponese Kamishibai prende vita su due ruote, in un viaggio a tappe per attraversare il quartiere Barco. L’appuntamento è per sabato oggi alle 10, con ritrovo alla biblioteca Bassani (via Grosoli 42) per una biciclettata narrativa aperta a bambini di tutte le età, famiglie e curiosi, che potranno immergersi in un percorso itinerante dove le storie tradizionali si intrecceranno con il paesaggio urbano, trasformando la scoperta del quartiere in un’esperienza coinvolgente e sorprendente. L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri ‘La bici racconta’, pensato dalla biblioteca Bassani.