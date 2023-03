Il teatro in ospedale, letture in pediatria per i piccoli pazienti

Lunedì, giornata del Teatro, l’associazione Ferrara Off con Ausl e Azienda Ospedaliera proporrà ai piccoli ricoverati nel reparto di pediatria del Sant’Anna di Cona letture teatrali a cura dell’attrice Gloria Giacopini tratte dal libro per bambini ‘Il Ggg. Il grande gigante gentile’ di Roald Dahl. Quella dell’attrice Gloria Giacopini, attrice in residenza artistica a Ferrara Off, sarà una performance che, partendo dalla narrazione di alcune parti del racconto per l’infanzia, tenderà a coinvolgere i bambini e le bambine per renderli partecipi e intrattenerli. Alla performance saranno presenti il direttore artistico Giulio Costa, il direttore organizzativo Marco Sgarbi e il personale sanitario del reparto di Pediatria diretto dalla prof Agnese Suppiej.