"Il teatro, luogo di verità. La risata aiuta a vivere"

Con ‘Nun te regg più’, Gabriele Cirilli torna stasera alle 21 al Teatro dei Fluttuanti di Argenta.

Cirilli, ormai qui è di casa?

"La cosa che mi stupisce è che ad Argenta è la quarta volta in 6 anni. Vuol dire che il pubblico mi ha premiato. Ci torno volentieri e sento sempre il calore della gente".

Lo spettacolo?

"Ci saranno delle sorprese che non voglio svelare. Ma posso dire che in scena con me ci saranno i miei allievi della Factory. Lo spettacolo ha come titolo quello della canzone di Rino Gaetano al quale ho tolto la ‘e’ per italianizzarlo".

Cosa non regge più?

"Come tutti gli italiani non reggo più determinate cose che denuncio durante lo spettacolo. È davvero bello poter dire che non reggo più i call center, le cose sul web da remoto, che qualcuno dica quel che devo o non devo fare…"

Non regge più quando le dicono cosa non può fare: quanto si sente legato e quanto riesce a dribblare il politically correct?

"Penso che come tutte le cose folli, il politically correct tra poco scadrà. Non è possibile non poter più dire una parola che subito le varie associazioni si arrabbiano. Ai minori di 12 anni ora hanno anche vietato Mary Poppins, un film mitico con il quale siamo cresciuti tutti. Sono certo che il politically correct scomparirà e nel frattempo mi adeguo cercando di non essere scorretto ma dicendo ugualmente tutto quello che penso"

Poco tempo fa, ci diceva Paolantoni, con lei in ‘Tale e quale’, che siete stati limitati nei personaggi per la questione black face: come si è sentito?

"È stata una cosa assurda perché non si tratta di una presa in giro di una persona di colore ma è un omaggio che si fa a un cantante".

Come si fa a far ridere oggi?

"Fortunatamente ci riusciamo ancora. Diventa difficile se diamo retta al politically correct. Sempre a stare attenti alle parole per non rischiare querele. Ma finirà".

Tra voi artisti non avete pensato a unirvi in una protesta?

"No, perché serve tempo per essere ascoltata. Noi la facciamo durante gli spettacoli: in tv non mi fanno dire tante cose e non mi interessa, ma io non mi sono mai limitato a dire quello che penso in teatro".

Quindi il teatro è il luogo della libertà?

"Sì, credo che sia più il luogo della verità. Lì posso dire ciò che voglio. L’importante è non offendere. Il teatro per me è la vita, l’espressione più bella del mondo dello spettacolo, è la magia che si crea tra spettatore e artista".

Il teatro è anche luogo di aiuto tramite il sorriso?

"Accade sempre. Di recente dopo lo spettacolo è venuto un signore a ringraziami perchè con lui aveva la moglie, gravemente malata, e per quelle due ore l’aveva vista ridere. Sentirgli dire che gli avevo regalato due ore di vita è indimenticabile".

Cosa l’ha mossa a fondare la sua scuola di teatro Factory? "Proietti mi aveva detto di continuare la sua strada, vista l’empatia che avevo con i giovani. Così ho aperto la scuola con le linee di quella sua".