Il teatro piange Cora Herrendorf "Eri una maestra pura e onesta"

Il mondo dell’arte e del teatro piangono Cora Herrendorf, scomparsa dopo una malattia all’età di 73 anni. Argentina d’origine, arrivò in Italia come rifugiata politica negli anni ‘70. Il suo nome è indissolubilmente legato al Teatro Nucleo, che ne ha comunicato "con grande dolore" la scomparsa. Nel cordoglio si è unito anche Arci. "Maestra pura e onesta del teatro di strada lascia un enorme vuoto non solo a Ferrara, città che dagli anni ‘70 le ha dato rifugio politico dall’Argentina – è il ricordo affidato a Facebook –. Anche con lei abbiamo creato il Festival dei Diritti e collaborato in molteplici occasioni per far sì che la cultura, in ogni sua forma, possa essere di tutte e di tutti. In questa grande tristezza mandiamo un caloroso abbraccio alle amiche e agli amici del Teatro Nucleo".