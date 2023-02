Il telo pregiato per il duomo ferito

Lo squarcio del sisma, coperto di meraviglia. Lorenzo Cutuli fu colui che ideò l’intera scenografia che campeggiò sul Duomo nel celebre telone. Correva l’anno 2018. Non solo una copertura temporanea, né tanto meno un’operazione commerciale. E’ stato un elemento di decoro per il monumento simbolo di Ferrara, e per la stessa immagine della città. Queste motivazioni hanno favorito il patrocinio del Comune e del Ministero dei Beni Culturali. Un fazzoletto di mille metri quadrati di superficie, tra i più grandi in Italia e in Europa privi di immagini pubblicitarie – i promotori, Confindustria Emilia Romagna in primis, si erano riservati uno spazio laterale –, ma con una forte connotazione artistica. Colore caratterizzante del telone ‘parlante’, è stato un giallo dorato con lo scopo, oltre a far risaltare la ricca iconografia, anche di valorizzare il monumento del centro storico.