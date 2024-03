Il tempo del grande jazz in Pandurera. Sul palco la musica di ’Damy & The Cats’

CENTO

In Pandurera è al via la stagione di appuntamenti con le sonorità Jazz, in collaborazione con Il Cento Jazz Club di Cento. Giovedì 7 alle 21, saranno protagonisti della serata dal titolo "Damy & The Cats" gli artisti Damiana Dellantonio voce, Fiorenzo Zeni sax tenore, Andrea Boschetti chitarra, Giulio Corini contrabbasso. Per quanto riguarda il resto della programmazione, inoltre, la Fondazione Teatro ricorda che, causa indisposizione dell’artista, lo spettacolo "Venere Nemica" con Drusilla Foer del 13 marzo, sarà rinviato a maggio 2024. Appena possibile sarà comunicata la data e restano validi biglietti e abbonamenti.