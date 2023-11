Il tenore di un altro pianeta, omaggio a Daniele Barioni

Il Comune di Copparo ricorda Daniele Barioni a un anno dalla sua scomparsa: il grande tenore si spense nella notte del 5 novembre del 2022. Per onorarne la figura l’Amministrazione gli ha voluto dedicare la mostra “Il tenore di un altro pianeta”, allestita nell’atrio del palazzo comunale in collaborazione con l’Associazione Amici di Daniele Barioni e la Pro Loco Copparo. L’esposizione è stata inaugurata il 6 settembre per essere ammirata appunto fino alla giornata di oggi, primo anniversario della morte.