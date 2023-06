Il tentativo di spezzare l’unità del governo è naufragato di nuovo

Caro Carlino

Con una dimostrazione ancora una volta, gli italiani hanno detto, che l’Italia è un paese che impetuosamente e liberamente ha scelto il proprio destino. Il proditorio tentativo di spezzare l’unità del governo è naufragato prima ancora di aver potuto tentare una accorata mobilitazione dell’ opinione pubblica. È più che evidente, ma non ci si stupisce più che l’opposizione persista nell’ignorare la realtà italiana. Anche dopo le folcloristiche manifestazione di piazza, l’unica soddisfazione rimasta alla sinistra di vedere la solita claque sbandierare, intonando i soliti slogans preparati da professionisti della propaganda. Ma non credo che nessun leader della sinistra Landini compreso sia in grado di eccellere sull’on Meloni. Ma tutte quelle deficienze nei vari settori istituzionali che oggi la sinistra contesta, tutte quelle esigenze che oggi pretendono, sono forse una implacabile responsabiltà di questi sette mesi del governo di centrodestra? Ma siamo seri e logici i vari leaders di sinistra credono proprio che gli italiani siano tutti così cretini? Ma da queste ultime esperienze gli italiani hanno dimostrato senza alcun dubbio di non esserlo alla faccia di chi lo vorrebbe. Ma per l’opposizione l’unica soddisfazione rimasta e vedere 500, 600mila, un milione illudendosi che gli oltre 22 milioni non in piazza la pensino con lo stesso criterio. Ma dopo l’ennesima sconfitta si stracciano le vesti invocando una malafede degli italiani. Forse è solo una mia oppugnabile congettura ma credo che per Landini, Conte e la Schlein il loro potere personale dopo un loro esplicito patto che non ha portato nessun risultato positivo. Anzi è il contrario, sia molto discusso e molto incerto per un prossimo futuro.

Gian Pietro Fogli