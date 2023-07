"Il termovalorizzatore inquina meno Ora chiederemo gli oneri ad Hera"

Il termovalorizzatore di via Diana, benché al massimo della portata in termini di smaltimento rifiuti, non inquina di più. Anzi, prendendo in considerazione alcuni indicatori, l’impatto ambientale – da cinque anni a questa parte - "è migliorato o non peggiorato". E’ emerso nel corso della commissione informativa convocata ieri a cui hanno partecipato i tecnici della multiutility e l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni. Sull’aumento di volume di rifiuti nel termovalorizzatore – 12 tonnellate in più su base annua – nei mesi scorsi si era accesa un’aspra polemica contro l’amministrazione, con tanto di cortei e manifestazioni pubbliche. Principalmente in ragione dal fatto che molti cittadini temevano che all’aumento di volume dell’impianto corrispondessero maggiori emissioni ad alto impatto ambientale. "Il report prestato da Hera, realizzato in collaborazione con Arpae, Cnr e università La Sapienza – così Balboni – dimostra che, negli ultimi cinque anni, dunque anche da quando il termovalorizzatore ha aumentato la sua capacità, l’impatto ambientale non è aumentato. Anzi, sulla base di certi valori, è migliorato". "Per quindici anni – scandisce l’amministratore – il termovalorizzatore ha funzionato a capacità ridotta a fronte del fatto che il Comune non ha mai preteso gli oneri di compensazione ambientale da Hera. Noi, invece, chiederemo al più presto a Hera di corrispondere alle casse pubbliche quanto ci spetta in termini compensativi: risorse che verranno investite per opere ambientali". Dall’opposizione interviene il dem Francesco Colaiacovo: "Apprezziamo il livello di abbattimento di sostanze inquinanti. Non siamo mai stati d’accordo con l’aumento di 12 mila tonnellate concesso nel 2021. Balboni ha raccontato più volte di un ipotetico ricorso contro la nuova Aia sul termovalorizzatore ma, a distanza di oltre due anni, del ricorso conosciamo solo l’ incarico a un professionista con tanto di impegno di spesa senza sapere a quale organo giurisdizionale è stato presentato".

f. d. b.