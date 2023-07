Il tesoro Torre Spada Ecco il libro di Balboni

Mentre il tempo e la natura sta inghiottendo Torre Spada, a riportarla in vita, ma soprattutto a fissarne la memoria, è il libro di Luciano Balboni che sarà presentato oggi alle 21 a Corte Galvana. ‘Torre Spada, un tesoro centese dimenticato’, il titolo dell’opera, di un viaggio tra ricordi e la storia, edito grazie all’associazione Passato Presente di Claudia Tassinari. "Sono nato a Torre Spada, figlio del fattore del palazzo, parlando con contadini che mi raccontavano anche le storie del passato – dice Balboni – e spronato anche dalla famiglia, ho voluto che ne rimanesse memoria in questo libro. Ho lavorato per anni andando anche a cercare documenti anche in archivi lontani come Isola bisentina". E ricorda: "In quel luogo c’era un patrimonio inestimabile di quadri e statue, una sorta di museo di famiglia in quella che era la Tenuta del Forcello poi ribattezzata Spada per i signori che vi abitavano; nel libro c’è la storia delle circa 70 famiglie che vi hanno vissuto, della nascita della fiera del bestiame, della presenza della scuola elementare, del campo da calcio, le botteghe, la fiera e il palo della cuccagna. C’è la storia dei proprietari che furono anche autorità comunali portando benessere". La chiesetta, continua subito, "fino al 1974 ha contenuto 3 quadri di pittori del ‘600, Grazi e Del Sole, che poi furono venduti. Li ho cercati e ho ritrovato quelli di Del Sole alle Gallerie Estensi di Modena. Ho anche recuperato e restaurato il grande stemma del palazzo con tre spade d’oro e tre gigli, inoltre ho rintracciato le tre campane della chiesa".

Sono tanti i racconti. "C’erano i pozzi a rasoio – conclude – ma anche un fantasma, leggenda per fare stare noi bimbi lontani da alcune zone della tenuta". Di quel luogo, di cui si trova traccia fin dal lontano 1460, ormai vi è solo un vago ricordo pronto a rivivere per sempre nel libro di Balboni.

l.g.