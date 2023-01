Il Torrione, baluardo del Rinascimento Simbolo da scoprire

Continua anche nel 2023 il ciclo di visite guidate al Torrione San Giovanni, alla scoperta della storia del baluardo difensivo dal Rinascimento ad oggi. L’iniziativa dell’associazione culturale Jazz Club Ferrara, curata da Eleonora Sole Travagli, è realizzata in collaborazione con il Comune di Ferrara. Si riparte domenica (primo turno 11, secondo turno alle 12). L’idea. L’Associazione culturale Jazz Club Ferrara ha sede nel Torrione San Giovanni dal 1999, un luogo denso di storia ed un mirabile esempio di riconversione d’uso: da baluardo difensivo delle antiche mura estensi, patrimonio Unesco, a monumento civile e centro di cultura dall’enorme valore e potenziale. Tra i proponimenti dell’Associazione, che affiancano la diffusione del patrimonio musicale di matrice jazzistica, vi è quello di rendere il Jazz Club Ferrara un luogo sempre più inclusivo.

Il percorso di visita. Il percorso di visita, di 40 minuti circa, si sviluppa attualmente in due momenti. L’itinerario è concepito come un vero e proprio viaggio nel tempo per il quale il Torrione rappresenta la “macchina” perfetta. Si parte dalla nascita del baluardo per arrivare ai giorni nostri, non solo grazie al racconto di una guida preposta, ma anche attraverso l’utilizzo di supporti multimediali. L’ingresso è pensato al piano inferiore dove l’accompagnatore accoglierà i visitatori raccontandone brevemente la storia. Si proseguirà al piano superiore dove sarà possibile visitare questa parte della struttura e accomodarsi per assistere alla proiezione di un breve documentario originale, incluso nel progetto “Memoria in Comune”, realizzato in collaborazione con il Comune e la Fondazione Ferrara Arte. Il documentario, ideato da Eleonora Sole Travagli e realizzato da Andrea Forlani, costituisce un approfondimento inedito della storia del Torrione, che alterna interviste a protagonisti e studiosi a immaginifilmati d’archivio.

ð 3396116217