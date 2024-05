Il tour del governatore Bonaccini con i candidati Perelli e Bassi

TRESIGNANA

Dopo Argenta, venerdì scorso, il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha fatto tappa anche al Teatro ‘900 di Tresigallo in occasione della presentazione del programma elettorale e dei candidati consiglieri della lista Tresignana Prima di Tutto. Ad accoglierlo una platea gremita e Laura Perelli che punta al secondo mandato da prima cittadina. Nell’occasione, Bonaccini ha rimarcato gli importanti risultati raggiunti dall’Emilia-Romagna in questi anni, sul fronte dell’innovazione tecnologica, del turismo e delle imprese, con particolare riferimento all’export. In merito all’impegno nelle elezioni Europee, Bonaccini ha evidenziato l’importanza che ha per territori come Tresignana l’Unione Europea, "dalla quale arrivano risorse volte al finanziamento di importanti progettualità". Poi, i candidati della lista si sono presentati, illustrando alcuni punti del programma che tocca temi come lavori pubblici, politiche giovanili, lavoro, scuola e associazionismo. In serata, poi, Bonaccini ha tenuto un partecipato comizio elettorale in piazza della Libertà a Copparo, introdotto da Enrico Bassi, candidato sindaco della coalizione ‘Riparti Copparo’, formata da Pd, Movimento 5 Stelle e lista civica ‘Rinascita’. Tra i cardini del programma sintetizzato da Bassi, l’attenzione alle frazioni copparesi, il lavoro, la sanità e la partecipazione a bandi europei.