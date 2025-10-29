Il tour del ’Tortello di nebbia e vite’. L’anguilla regina al Food festival

Dallo showcoking nella giornata inaugurale allo stand promozionale, tutte le strategie dell’Amministrazione per valorizzare il territorio e le sue eccellenze a partire da quelle enogastronomiche. Un attesissimo fine settimana dedicato alla buona cucina ed a tanto altro. Comacchio torna protagonista dell’eccellenza enogastronomica partecipando al ’Ferrara Food Festival’, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre nel centro storico di Ferrara. La partecipazione all’appuntamento culinario della città di Comacchio si ispira al tema ’Tra terra e acqua’, là dove il Delta del Po svela la sua anima più autentica, sorge Comacchio.

Il piatto principe di venerdì 31 ottobre, giorno della degustazione che, lo ricordiamo, si terrà al PalaSimaBio di piazzetta municipale di Ferrara, dalle 13 alle 14, sarà il ’Tortello di nebbia e vite’ che si trasformerà in una degustazione di ingredienti dal sapore davvero originale. Si tratta di un vero e proprio viaggio del gusto tra tradizione e innovazione racchiuso in un tortello: l’anguilla, simbolo della cucina comacchiese, si svela in due consistenze, affumicata e cotta a bassa temperatura, esaltata da patate, aglio e prezzemolo. Il fondo di cottura all’autoctono Fortana ne intensifica la profondità, mentre una spuma al melograno porta freschezza e acidità. La menta selvatica aggiunge un tocco balsamico e la pelle di anguilla croccante chiude con una nota audace e sorprendente. Un equilibrio stagionale che parla di terra, acqua e memoria.

Presentano l’iniziativa il sindaco Pierluigi Negri, Emanuele Mari, Assessore al turismo del Comune di Comacchio, Claudia Farinelli, Po Delta Tourism, Alessandro Menegatti, Work and Belong. La professoressa Emma Felletti e i professori Maria Quaglia e Andrea Piccoli per l’Istituto Remo Brindisi. Durante le giornate del Ferrara Food Festival è in programma uno showcooking, organizzato dalle 13 alle 14 al PalaSimaBio in piazzetta Municipale durante il quale, grazie alla maestria di studenti e docenti dell’istituto Brindisi di Lido degli Estensi (preside Pierlia Stimolo, nella foto), i partecipanti potranno gustare gli affumicati.