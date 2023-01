Il tour dell’amministrazione per illustrare il bilancio

È iniziato il tour dell’amministrazione comunale per illustrare a tutte le consulte, il bilancio di previsione 20232025, avere l’espressione del parere e per ogni frazione, descrivere più nello specifico ciò che si intende fare. Gli incontri sono iniziati ieri sera parlando a Corporeno e XII Morelli e proseguiranno fino a venerdì, aperti alla partecipazione di tutta la cittadinanza. Stasera alle 20.30, nella sala del Centro sportivo comunale in via Rossini ad Alberone si incontrerà la consulta di Reno Centese e quella di Alberone.

La Consulta Civica di Cento e Penzale, invece, ha fissato per mercoledì alle 20.30 al secondo piano di Palazzo del Governatore nella Sala dell’identità Civica Albano Tamburini. Giovedì alle 19.30, nella sede della Consulta di Buonacompra presso la casina di legno a Buonacompra si riunirà la consulta di Casumaro mentre, per le 20.30 sono convocate la consulta di Bevilacqua e Renazzo presso la delegazione comunale di Renazzo in via Alberelli n. 52. Venerdì alle 19, presso la casina di legno a Buonacompra in via Bondenese 133 si incontrerà la consulta di Buonacompra e Pilastrello. Gli incontri tra cittadini servono per fare il punto sui problemi.

l.g.