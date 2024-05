Il tour di Cesa in città: "Udc valore aggiunto, moderati e concreti. Con noi barra al centro"

Di Bisceglie

Il ritmo con cui escono le parole annuncia il profilo compassato e pragmatico di un uomo figlio della Prima Repubblica. Percorre i corridoi della nostra redazione osservando con attenzione gli ingrandimenti delle pagine che raccontano fatti lontani. Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc, dopo le visite mattutine all’arcivescovo Perego e ad alcune associazioni di categoria, al Carlino descrive gli ingredienti della ricetta politica del partito che rappresenta e che sosterrà la candidatura di Alan Fabbri nella coalizione di centrodestra. Ad accompagnarlo, sono il segretario regionale Riccardo Bizzarri e la capolista, Paola Moschetti Latorre.

Segretario Cesa, lo scudocrociato torna a riaffacciarsi nelle liste per le amministrative di Ferrara. Che significato ha questo passaggio politico?

"Mi pare che sia un evidente segnale di vitalità dei valori, della tradizione e del portato culturale che lo Scudocrociato rappresenta e ha rappresentato per la storia della nostra Repubblica. Lo slogan scelto dai candidati ferraresi direi che riassume al meglio l’obiettivo della nostra azione politica: moderazione e concretezza".

Come si declinerà tutto questo all’interno dell’Aula consiliare?

"Riportare all’interno delle istituzioni la difesa di tutto ciò in cui noi crediamo a partire dalla salvaguardia della famiglia e, più in generale, significherà rimettere al centro la persona e il suo valore. Le battaglie sui nostri ‘fondamentali’ sono quelle di tutto il centrodestra, pur con diverse declinazioni. Ed è per questo che in qualche modo ci sentiamo un po’ il collante di tutta la coalizione".

Che giudizio dà del sindaco Alan Fabbri?

"Lo reputo un ottimo amministratore, che ha fatto tanto per la città negli ultimi cinque anni. Tuttavia, credo ci sia ancora tanto da mettere a punto e realizzare nel prossimo mandato. Ed ecco perché ritengo che la presenza dell’Udc sia il vero valore aggiunto della coalizione. È una questione di metodo di fare politica. E, citando Paola Moschetti, di prendere il meglio dal ‘vecchio’".

In che cosa, dunque, bisogna fare meglio rispetto al passato?

"A mio modo di vedere ci deve essere un approccio più inclusivo ai problemi e qui mi rifaccio anche all’amico Riccardo (Bizzarri, ndr). Penso che, ora più che mai, occorra uscire dalla logica dello scontro perenne su tutti i temi e cercare il più possibile di mettere al centro delle priorità il bene comune, della collettività".

Ed è questo che vi proponete di portare avanti come messaggio politico?

"Potrei riassumere il nostro impegno con una battuta: ossia riportare la barra al centro. Sarebbe perfino troppo semplice da dire, in realtà tradotto nella politica che viviamo oggigiorno, è tutt’altro che una volontà banale. La moderazione è una modalità di approccio, un modo di intendere la politica. È un modo di stemperare i conflitti laddove se ne ravveda la necessità. È la strada che segue chi cerca di costruire soluzioni piuttosto che aprire nuovi fronti. E, in questo senso, la macchina pubblica anche a Ferrara ha a gran bisogno. Lo stimolo a fare sempre meglio, siamo noi".