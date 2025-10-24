Il tour di Confagricoltura nelle scuole provinciali

Il tour che Confagricoltura Ferrara allestisce da un decennio presso gli Istituti Comprensivi del territorio provinciale per promuovere l’attività e i contenuti della Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, è giunto ad un terzo del suo percorso e dopo l’arrivo nei plessi delle scuole secondarie di Copparo, Berra e Ro Ferrarese, tra il 14 e il 15 ottobre, l’iniziativa è poi approdata martedì 21 ottobre all’Istituto

Comprensivo “Don Chendi” di Tresignana, dapprima, nella scuola secondaria di Tresigallo e, di seguito, in quella di Formignana.

Tre interventi effettuati dal team di Confagricoltura Ferrara che hanno coinvolto finora quasi trecento studenti, generalmente della 2^ media.

"Stiamo cercando di calare nella realtà scolastica provinciale ormai da un decennio le iniziative annuali promosse dalla Fao in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione il 16 ottobre – hanno fatto sapere i vertici dell’unione provinciale all’indomani del primo blocco – poi stavolta ricorre fra l’altro l’80° anniversario dalla fondazione della stessa istituzione. Per ragioni prettamente di natura logistica e territoriale solo a Copparo e Ro Ferrarese abbiamo aperto la partecipazione anche a tre classi di scuola primaria.

Presenti pure le istituzioni scolastiche e gli enti locali delegando propri rappresentanti e uno speciale ringraziamento al corpo docente".

Il vicario facente le veci Daniele Saraceni ha portato i saluti dell’Istituto Comprensivo ospitante a Copparo così come Giacomo Bompadre, dirigente scolastico del “Don Chendi” a Tresigallo, nel quale ha fatto visita partecipando attivamente anche Rita Canella, assessore comunale con delega alle politiche agricole, alle attività produttive e alle pari opportunità.

re. fe.