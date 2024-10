Il tour elettorale di Bonaccini: confronto col candidato Calvano

Nella giornata di oggi, l’europarlamentare ed ex governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (nella foto) sarà nel Ferrarese per la campagna elettorale per le Regionali del 17-18 novembre. Due gli appuntamenti in programma: uno nell’area interna del Basso Ferrarese e uno nell’Argentano. Il primo si terrà a Tresigallo nel comune di Tresignana alle 18, nel locale Brew Lab Sant’Apollinare in via Filippo Corridoni, in una iniziativa dal titolo "Dall’Europa alle aree interne": Stefano Bonaccini si confronterà sul tema con il candidato del Pd e assessore regionale uscente al Bilancio, Paolo Calvano. Al centro del dibattito vi saranno il ruolo dell’Europa e della Regione nelle politiche di sostegno e rilancio delle aree interne in Emilia-Romagna, a partire da quella del Basso Ferrarese, che comprende nove comuni: Goro, Codigoro, Lagosanto, Mesola, Fiscaglia, Copparo, Jolanda di Savoia, Riva del Po e Tresignana. Al termine dell’iniziativa, l’europarlamentare si trasferirà alla Festa dell’Unità di Campotto, a partire dalle 20.30, per un saluto ai volontari e alle volontarie.