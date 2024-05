Il tour nei luoghi simbolo: "Zona Gad e Nuova Darsena, la criminalità è solo un ricordo. Ma la trasformazione continua"

Gad e Nuova Darsena, al centro della trasformazione della città. In questi luoghi proseguono gli incontri elettorali del candidato sindaco Alan Fabbri con i cittadini, volti a far conoscere gli obiettivi della lista civica “Alan Fabbri Sindaco”, sia nelle frazioni di Ferrara, sia nei diversi quartieri della città, nelle settimane che precedono le Elezioni Amministrative 2024 dell’8 e 9 giugno prossimi.

Alan Fabbri, candidato sindaco e attuale primo cittadino di Ferrara riprende proprio da due zone – quartiere Gad e Nuova Darsena – che in questi anni sono state al centro della trasformazione voluta per la città. Martedì 14 maggio sarà infatti alle 18.30 al Bar Fiorella (piazzale della Stazione 13) e alle 21 al Chiosco Mr OCK, il nuovo locale che si affaccia sulla Darsena.

Nei giorni successivi si prosegue poi nelle frazioni mercoledì 15 maggio alle 18.30 a Pontelagoscuro, al Bar Nuovo (piazza Bruno Buozzi 6) e giovedì 16 maggio alle 18.30 a Francolino, al Bar Sport (via dei Calzolai 16/18). "Saremo presenti in due zone del centro di Ferrara su cui si è concentrata particolarmente la nostra politica negli ultimi anni: il quartiere Giardino, un tempo sotto scacco della criminalità e ora luogo sicuro e decoroso, restituito ai bambini, alle famiglie e a tutti gli abitanti, e la Nuova Darsena, oggetto di recente riqualificazione che ha restituito questa zona alla comunità.

Proseguiremo poi il percorso di incontro con i cittadini a Pontelagoscuro e a Francolino, dove l’obiettivo, in continuità con quanto già fatto, è collegare maggiormente queste zone con il centro di Ferrara", spiega il candidato sindaco per il centrodestra, Alan Fabbri. Il calendario degli incontri con la cittadinanza proseguirà nelle prossime settimane con altri appuntamenti in diversi luoghi della socialità cittadina, per far conoscere le proposte per Ferrara della lista civica di Alan Fabbri.