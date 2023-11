Il tour tra le imprese di Confartigianato

La delegazione centese di Confartigianato, prosegue nel suo tour fra le imprese allargandosi all’Alto Ferrarese. Due sono state le visite nelle imprese che hanno coinvolto l’articolazione dell’associazione capeggiata dal presidente provinciale, Graziano Gallerani assieme a Francesco Buttino e Donato Toselli (referenti territoriali di Confartigianato). La prima impresa visitata, a Mirabello, è la palestra Powerfitness, impresa nata nel 2006 come normale palestra, che via via si è specializzata nella ’somministrazione’ di fitness e benessere a 360 gradi. Un grande progetto d’impresa in continua crescita gestito da quattro giovani soci-titolari: Alessandro Bagattini, Giulio Grossi, Edoardo Melloni e Massimo Tocchio, membri del gruppo Giovani imprenditori di Confartigianato Ferrara. Si può certamente dire che i quattro soci si siano fatti, nell’ultimo decennio, le ’spalle grosse’, considerando le gravi crisi affrontate e da cui sono ripartiti ogni volta più forti, dal terremoto del 2012 (con conseguente inagibilità dei locali e successivo trasferimento nell’attuale sede), all’emergenza Covid che ha costretto alla chiusura l’attività per mesi e mesi e con le successive enormi difficoltà gestionali derivanti dai protocolli per contrastare la diffusione del contagio, fino ad arrivare all’emergenza dei rincari energetici.

La palestra Fitness Light rappresenta oggi un vero e proprio punto di riferimento per il quartiere. La seconda azienda visitata è la Serramenti Tosi, sempre a Mirabello. La ditta, attiva dal 1977, è specializzata nella realizzazione e installazione di serramenti di ogni tipo, prodotti innovativi di qualità sia per edifici residenziali sia per edifici commerciali, con inclusa assistenza tecnica e offerta di soluzioni personalizzate. La visita della delegazione dell’associazione, assieme al sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi, all’assessore Matteo Malagutti e Anna Fergan (Sipro), è stata l’occasione per l’inaugurazione del nuovo showroom. Il rinnovo dello showroom dà continuità e potenzia l’offerta per il cliente, così l’acquisto diventa un’esperienza unica e completa, dove poter avere fin da subito una visione globale e integrata del risultato finale.