"Ora è importante che il traffico pesante rimanga sul ponte di Borgo Scala, il ponte Don Marcello Vincenzi. Dopo anni di disagi è una risposta da dare subito ai residenti del quartiere, per rassicurare che via XX settembre rimarrà una strada per il traffico leggero". È questa la proposta di Tommaso Corradi, capogruppo in Consiglio e segretario comunale del Pd a poche ore dall’inaugurazione ufficiale del nuovo ponte Rana che sarà intitolato ad Armando Bonini, di sabato pomeriggio. Proteggere i residenti di via XX Settembre dal traffico è un obiettivo. Già il sindaco Fabio Bergamini, nel 2016, aveva imposto il limite delle 30 tonnellate, ma ovvi motivi di portata del vecchio ponte. Un modo per evitare che grossi tir e pesanti mezzi lo attraversassero. Ora c’è il nuovo ponte ‘Don Marcello Vincenzi’ e la circonvallazione capace di reggere le portate. Non è tutto: "C’è poi l’ultimo tassello per togliere definitivamente il traffico pesante dal Quartiere del Sole – aggiunge Corradi – la bretella Belfiore. In questo senso si stanno sbloccando i fondi di sviluppo e coesione che sono fondamentali per il finanziamento dell’opera. Da anni, grazie anche al nostro lavoro insieme a quello di forze civiche e imprenditoriali, la Regione Emilia-Romagna si è impegnata, anche con iniziative sul territorio, per finanziare l’opera proprio tramite quei fondi. Si completerà pertanto il progetto di viabilità del Quartiere del Sole, atteso da più di 35 anni. Così, anche i residenti nella parte finale del quartiere – sottolinea – verso Scortichino, potranno essere finalmente sgravati dal traffico pesante, risolvendo la situazione incompiuta che caratterizza attualmente la viabilità della zona".

cl.f.