Il traguardo del sindaco : "Ci avevano chiamato barbari. Bilancio che guarda al futuro"

È il traguardo dell’ultimo miglio. Il bilancio di previsione del Comune passa la prova del Consiglio, il responso è chiaro: 19 a 11. La maggioranza tiene e i nervi degli amministratori si distendono. L’intervento del sindaco Alan Fabbri suggella un pomeriggio con un intervento che chiude un pomeriggio segnato da un lungo dibattito.

"Qualcuno pensava che fossimo dei barbari – esordisce Fabbri – e invece approviamo non solo un bilancio solido, ma che traccia una rotta, che dà una visione concretizzata da investimenti che hanno una ricaduta positiva sul territorio". "Quello che abbiamo presentato e che è stato approvato – prosegue il primo cittadino – è un bilancio ambizioso, che esprime la volontà di continuare ad investire per questo territorio e che sta dalla parte dei cittadini. Un bilancio che ci vede partecipi e attivi su tanti fronti: nell’ambito delle Politiche Sociali abbiamo scelto di andare incontro alle famiglie, alle fasce deboli, alla scuola. Sullo Sport portiamo investimenti molto importanti e la grande sfida del nuovo palazzetto finanziato con i fondi del Pnrr, che in totale cuba oltre 90 milioni in progettazioni comunali". Poi, arriva la puntura politica all’opposizione. "Ho seguito gli interventi di tutti i consiglieri, anche di quelli di minoranza – dice Fabbri – perché capisco la loro ansia da prestazione per la campagna elettorale che si avvicina. Spero che l’opposizione riuscirà a trovare qualcuno che la rappresenti e che dia la possibilità di esprimere un programma nel vero senso della parola, al di là degli slogan e degli insulti che spesso sono stati rivolti a me personalmente". La minoranza, che ha presentato in tutto cinque emendamenti, vota contro il bilancio come era abbastanza prevedibile. L’accusa più feroce arriva dal capogruppo del Pd, Francesco Colaiacovo: "Questa amministrazione, che ci ha presentato un bilancio su cui in alcuni punti c’è poca trasparenza, sta portando la città a sbattere. E sul Pnrr non ha inteso il significato strategico che doveva avere per il territorio, accendendo mutui per fare le segnaletiche stradali". Secondo il capogruppo pentastellato, Tommaso Mantovani "nel bilancio c’è scarsa attenzione per i ceti meno abbienti e poco coraggio sulle politiche ambientali". Insomma manca la "svolta keynesiana". Anche la risoluzione del consigliere Elia Cusinato dedicata al Palio, così come quella del collega dem Davide Nanni (che chiedeva un aumento degli stanziamenti per la riqualificazione degli alloggi Erp) e di Maria Dall’Acqua, viene bocciata. Il vicesindaco Nicola Lodi rivendica "l’inversione di tendenza" sull’Ente che diventa fondazione, mentre l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti smonta la lettura del Pd con garbo tagliente. È l’assessore al Bilancio Matteo Fornasini a difendere strenuamente il documento economico: "Approviamo un bilancio che destina 69 milioni agli investimenti. Questo la dice lunga sull’attenzione al territorio e alle imprese. Le cifre della nostra amministrazione".