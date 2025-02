Il trasloco della Galleria del carbone: "È importante diffondere la cultura"

Domenica, alle 18, la ’Galleria del carbone’ riaprirà nella nuova sede di via Vignatagliata 41, con la mostra ’Ripartiamo’, titolo che risulta ’nomen omen’, ponendosi come augurio verso il futuro. Per l’occasione, ieri mattina alle 11, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione, alla quale ha partecipato il direttivo dell’associazione ’Accademia d’arte città di Ferrara Aps’, composto da Paolo Volta – presidente –, Lucia Boni – segretaria e tesoriere – e i tre consiglieri Gianni Cestari, Corrado Pocaterra e Ulrich Wienand. A fare memoria – con le loro opere – della venticinquennale attività della galleria, cinque artisti ferraresi, sia soci che amici: Maurizio e Paola Bonora, Gianfranco Goberti, Gianni Guidi e Sergio Zanni – presente alla conferenza –.

"Siamo nel cuore del ghetto ebraico di Ferrara – spiega Volta –, tra Casa Lampronti e le scuole in cui fu docente Bassani. Ci è sembrato naturale cominciare con una mostra umanamente importante. Bisogna ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato, che hanno partecipato. L’elemento fondamentale, infatti, della nostra fondazione è la partecipazione".

È stato un matrimonio, quello tra ’via del Carbone’ e l’omonima galleria, che ha raggiunto le nozze d’argento e lo descrive bene il libro di Lucia Boni ’Carbone d’argento’ che – come spiega Pocaterra – "racconta il passaggio, doloroso ma rinascente, dalla sede antistante la chiesa di San Giacomo a via Vignatagliata 41". È stato con non poca commozione, infatti, che i presenti hanno ricordato gli anni di attività passati. "È importante – approfondisce Boni – il lavoro di diffusione di questa realtà culturale locale".

La mostra, infatti, "presenta alcuni lavori (circa una ventina) rappresentativi delle personalità dei cinque artisti ferraresi – commenta Volta –, delle loro tecniche e dei loro temi". La volontà di questa esposizione, auspica Pocaterra, è quella di riunire gli amici di questi anni ed è con questo augurio che la Galleria ha predisposto una serie di eventi collaterali, volti a sensibilizzare e far conoscere meglio le realtà artistiche del territorio.

Con uno sguardo rivolto al futuro, infatti, i membri del direttivo hanno elencato una serie di iniziative in via di sviluppo, previste per i mesi prossimi. Tra queste ci saranno "la presentazione del libro di Lucia Boni – continua Pocaterra – e la mostra ’Arte prigioniera’, riflessione su quale sia l’eredità di alcuni artisti locali internati durante la seconda guerra mondiale".

A seguire "ci sarà un calendario di proiezioni volte a mostrare il modo in cui artisti diversi cercassero di arrivare a una sintesi comune" racconta Lucia Boni. Infine, tra gli eventi citati, è stata ricordata la monografica dedicata a Goberti. È così quindi che, dopo un’assenza neppure troppo lunga, la ’Galleria del carbone’ riprende la sua attività: con una veste rinnovata, un forte legame con il passato e il territorio, ma con una spinta al ’domani’. Quel ’domani’ che domani sarà ’ieri’ e che va tenuto stretto in nome di un legame, amicale e culturale, con artisti, soci e appassionati.