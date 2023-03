Il ’Treno di Dante’ mette Ferrara tra le tappe

Inserire Ferrara in una sorta di Grand Tour rivisitato. E farlo grazie a Dante. Il treno di Dante quest’anno farà tappa in città. L’iniziativa, che a bordo dello storico treno ‘100 porte’ attraversa il cuore dell’Appenino Tosco-Romagnolo alla scoperta delle terre e delle città che Dante visitò durante l’esilio, da Firenze a Ravenna, si arricchisce di una nuova tappa nella città estense, che verrà toccata dal percorso nelle giornate di domenica 9 aprile e sabato 3 giugno. Una tappa, quella ferrarese, che in ambito dantesco ha anche un possibile fondamento storico, dato che gli Aldighieri di Ferrara (l’ossario ora si trova nella Chiesa di Santa Maria Nuova e San Biagio) sembrano essere gli antichi antenati di Dante. Comunque, al progetto – arrivato alla sua terza stagione e sostenuto dalla Regione, da Fer e da Atp Servizi – si aggiunge la novità della ‘Crociera nelle città d’arte’, viaggio organizzato di tre giorni, a bordo del treno storico, alla scoperta di Firenze, Brisighella, Faenza, Ravenna, Bologna e, appunto, Ferrara.

"Come Visit Ferrara – spiega il presidente Nicola Scolamacchia – ci siamo spesi molto per convincere gli organizzatori del progetto a inserire tra le mete la nostra città. I turisti del treno avranno l’occasione di vivere la città, pernottare e usufruire di servizi, come l’enogastronomia, una visita guidata di Ferrara e la MyFe card, per l’accesso ai musei". Il progetto fa ben sperare anche a livello di numeri: lo scorso anno, infatti, il Treno di Dante ha coinvolto 7mila passeggeri e venduto mille pacchetti. A Ferrara si stima che arriveranno circa 300 turisti.

La crociera, quindi, partirà da Firenze e farà tappa nella città estense nella tarda mattinata del secondo giorno, per poi trascorrere l’intera giornata in città. Dopo la visita di Ferrara e di uno o più musei a scelta (con la card), in serata, potranno gustare una cena tipica nell’hotel o in uno dei ristoranti convenzionati, mentre la ripartenza sarà la mattina seguente, alla volta di Bologna, sempre a bordo del ‘100 porte’ (che ha una capacità di 256 passeggeri), con i suoi interni interamente in legno, ispirato alle diligenze dei primi del Novecento. "La crociera – afferma Massimo Bucci, presidente del Treno di Dante Srl – è un unicum tra i prodotti turistici nazionali e internazionali. È uno strumento valido soprattutto per gli stranieri, che possono compiere un’esperienza non ripetibile". A presentare il progetto, erano presenti anche Davide Missiroli, socio del Treno di Dante Srl, e Francesco Guerriero, funzionario di Fer.

Francesco Franchella