Il tributo ai martiri della Shoah. La posa delle pietre d’inciampo . In attesa delle Forme della memoria

FERRARAIl 27 gennaio, come stabilito dalla legge n. 211 del luglio 2000, si celebra il Giorno della memoria, fondamentale per non dimenticare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico, nonché i deportati nei campi nazisti. In occasione di questa giornata, che quest’anno coincide con l’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz, nella città di Ferrara sono previsti numerosi eventi già a partire dalla metà gennaio. In particolar modo nella mattina di mercoledì 22 gennaio, dalle ore 11 alle 13, il teatro comunale ’Claudio Abbado’ ospiterà un’importante iniziativa culturale per rendere omaggio alle vittime di quei tragici eventi.

’Le Forme della memoria’, questo il titolo dell’incontro rivolto agli studenti degli istituti superiori, che esplorerà diverse modalità espressive - dalla letteratura al teatro, passando per la musica e il cinema - al fine di raccontare la memoria della Shoah e delle persecuzioni. Il programma della mattinata include, dopo i saluti istituzionali, la presentazione del libro, a cura di Elena Melloni, coordinatrice del 46° premio ’Letteratura ragazzi di Cento’, uscito in Italia nel 2024 ’Albero. Tavolo. Libro.’ di Lois Lowry, famosa scrittrice statunitense classe 1937. La storia narra le vicende di due migliori amiche che hanno lo stesso nome, Sofia: ma una ha appena 11 anni, l’altra 77. La Sofia anziana racconterà alla giovane amica la sua infanzia di ebrea nella Polonia del primo Novecento dove viveva con la famiglia.

A seguire la proiezione del docufilm ’Oriella, una Saralvo a Ferrara’ di Civetta Movie, con l’intervento del regista Cesare Bastelli e gli interventi speciali di Enrico Fink - compositore, cantante, flautista attivo anche come autore teatrale, ricercatore e direttore artistico - e di Oriella Saralvo Callegari, unica e ultima discendente della famiglia di ebrei sefarditi Saralvo, sulle cui preziose memorie è basato il docufilm. L’obiettivo dell’incontro è sensibilizzare i partecipanti sulla storia del ghetto ebraico di Ferrara e sull’importanza della memoria storica, utilizzando vari mezzi espressivi per toccare le corde emotive e culturali degli studenti.

La partecipazione all’evento è gratuita, e ha riscontrato già un folto numero di adesioni. I posti in presenza sono limitati, ma è possibile assistere all’evento anche in streaming. L’iscrizione è obbligatoria, studenti e insegnanti interessati potranno richiedere il modulo all’indirizzo email: eventi@gruppolumi.it. Le domande pervenute saranno accettate in ordine cronologico di ricezione, quindi è importante inviare la richiesta quanto prima. Per le classi che parteciperanno in streaming, il link per il collegamento sarà inviato via email dopo la conferma dell’iscrizione.

Si tratta di un’occasione unica per partecipare ad un incontro ricco di storia, cultura e riflessione che, attraverso il potere delle arti, offrirà a ciascun partecipante un’esperienza memorabile e significativa, contribuendo a mantenere viva la memoria per non dimenticare le atrocità del passato.