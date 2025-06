Il tributo alla memoria: "Marcello Bignami, un faro. È stato il nostro maestro"

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia in via Cassoli intitola la propria sede a ‘Marcello Bignami’. La cerimonia si è tenuta nella mattinata di ieri. Erano presenti i vertici del partito, tra cui il capogruppo alla Camera onorevole Galeazzo Bignami, il senatore Alberto Balboni, l’onorevole Mauro Malaguti, il consigliere regionale Fausto Gianella, il coordinatore provinciale FdI e vicesindaco Alessandro Balboni e il presidente del circolo FdI Mauro Possanza.

"Per tutti noi della nostra generazione Marcello Bignami – ricorda Malaguti – è stato un punto di riferimento. Attorno a lui è cresciuta la nuova leva del partito tra cui Giorgia Meloni. Credeva molto nella crescita dei giovani". Un profondo ricordo è quello del senatore Balboni: "Intitolare il circolo a Marcello Bignami era doveroso, in quanto legato a Ferrara. Un maestro politico per me, con il quale sono cresciuto e vissuto tutto il periodo di militanza giovanile, avevo un rapporto straordinario e aveva a cuore il mondo giovanile. Era sempre presente alla festa di partito a Mirabello, lo ricordano tutti il suo forte legame con il nostro territorio. Abbiamo fatto molte campagne elettorali insieme, nel mio periodo di militanza politica giovanile avevamo fondato un giornale ‘L’architrave’. Bignami era un punto di riferimento per tutti noi, per come si faceva ascoltare e la sua capacità politica di grande livello".

Marcello Bignami era uno storico esponente della destra, con uno stretto legame con la città di Ferrara, tifosissimo della Spal, lunga carriera politica, componente della direzione nazionale del Movimento Sociale Italiano e successivamente di Alleanza Nazionale. È stato anche consigliere comunale a Bologna e consigliere regionale ed è morto nel 2006 all’età di 63 anni.

L’intervento del vicesindaco Alessandro Balboni: "I giovani per il nostro partito sono il punto di forza e sono in crescita come adesioni e partecipazione attiva. Si pensi come nelle ultime elezioni studentesche, dopo tanti anni, ha superato il 50% quelli di riferimento a FdI, significato di come le nuove generazioni siano vicino al nostro partito e le idee che questo porta avanti". Nel corso dell’incontro è stata consegnata una targa riportante l’intitolazione del circolo a Galeazzo Bignami, figlio di Marcello. "Non posso che essere felice ed emozionato – sottolinea Galeazzo –. Mio padre è sempre stato legato a Ferrara, ricordo la sua passione per la Spal, grande tifoso. Mi ha traferito la passione e cultura politica da piccolo, sono praticamente cresciuto nei circoli, ricordo la sua presenza costante alla festa di partito a Mirabello. Un grazie per questa intitolazione".

In conclusione il presidente del circolo Mauro Possanza ha spiegato la scelta: "Un grande orgoglio intitolare ad una figura politica di spicco come Marcello Bignami. La realtà del circolo locale è radicata sul territorio, luogo di divulgazione politica e d’incontro".

Mario Tosatti