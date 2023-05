Il tuo curriculum finisce in ’Vetrina’

Grazie a queste informazioni, potrai valutare per quali imprese ti piacerebbe lavorare e indirizzare loro la tua autocandidatura. Potrai depositare nella “vetrina” una lettera di presentazione e il tuo curriculum. L’impresa riceverà una segnalazione e se troverà interessante il tuo curriculum, ti potrà contattare direttamente.

Garanzia Giovani

Garanzia Giovani è il programma dell’Unione europea che intende assicurare ai ragazzi e alle ragazze under 30 che non studiano e non lavorano opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel mercato del lavoro. Se hai tra 15 e 29 anni, non studi e non lavori e ti iscrivi a Lavoro per te, potrai aderire al programma dalla tua scrivania virtuale. Come fare,

clicca sul banner Garanzia Giovani, compila il form di adesione, scegli con quale soggetto accreditato ai servizi per il lavoro della Rete attiva vuoi realizzare il tuo percorso.