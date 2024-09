Il turismo cresce sulle rive del Po: "Anche la Rocca è un’attrazione"

Una serata bipartisan che ha visto attori di schieramenti politici diversi ragionare concretamente su turismo e prospettive per il futuro del territorio. E’ successo domenica sera a Scortichino alla Festa dell’Unità, dove hanno dialogato insieme Paolo Calvano assessore regionale al bilancio, Simone Saletti sindaco di Bondeno e Daniele Biancardi (foto) direttore del museo archeologico di Stellata. Si è parlato di "Turismo e delle prospettive di investimenti sul territorio" senza tralasciare la storia e la nascita del fenomeno turistico a Bondeno che non era immaginabile anche solo vent’ anni fa. Paolo Calvano ha ricordato "l’importanza della pista ciclabile Destra Po e la lungimiranza di quell’ investimento" sottolineando "l’importanza di aumentare i servizi e l’importanza della manutenzione del tratto esistente". "Negli ultimi sondaggi sul turismo – ha aggiunto - dicono che è sempre più ampia la fetta di persone che predilige mete ‘alternative’, turismo di esperienza e lento. Per cui è possibile immaginare un ulteriore aumento nei prossimi anni. La Regione garantisce l’impegno anche nella prossima legislatura sul tema dello sviluppo del turismo fluviale e del Po". Il sindaco Simone Saletti ha parlato della Rocca Possente di Stellata come "punto di attrazione turistica, luogo di aggregazione, contenitore culturale". Si è poi soffermato sulle iniziative in programma a Stellata, sugli investimenti e l’impegno "per completare il cantiere della Rocca con la posa di illuminazione artistica".

Claudia Fortini