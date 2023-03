Il turismo fa rete: il patto dei tre Comuni

La promozione turistica e del territorio si fa in rete. Se n’è parlato ieri pomeriggio a Portomaggiore in sala consiliare, in un incontro aperto anche alle associazioni di categoria e agli operatori commerciali e alle istituzioni dei tre comuni dell’Unione Valli e Delizie, Portomaggiore, Argenta e Ostellato. I tre Comuni dell’Unione infatti stanno elaborando, insieme al Consorzio Visit Ferrara, un progetto di promozione territoriale finalizzato anche alla costruzione di una rete tra le realtà imprenditoriali. "L’obiettivo – ha evidenziato l’assessore alla Promozione del territorio di Portomaggiore, Enrico Belletti - è quello di rappresentare il nostro territorio, pur nelle singole caratteristiche di ogni comune, in una dimensione di omogeneità di offerta di servizi di accoglienza turistica e di interscambio di utilità tra gli operatori. Riteniamo che sia importante, infatti, oltre che impegnarci nell’offerta turistica e nella valorizzazione delle nostre eccellenze territoriali, anche nel fornire strumenti di condivisione di buone pratiche a beneficio di tutti".

Lo staff di Visit Ferrara, guidato dal presidente del consorzio Nicola Scalamacchia, ha illustrato una bozza di quello che bolle in pentola per valorizzare un territorio che offre potenzialità quasi inesplorate: dalle delizie estensi (il Verginese a Gambulaga e a Benvignante), le Vallette di Ostellato e le Valli di Campotto tutelate dall’Unesco, l’oasi di Porto; una terra di mezzo che potrebbe attrarre turisti interessati a un’offerta variegata, un’esperienza che coniughi le emergenze del territorio con l’aspetto naturalistico. Un tasto che ha toccato l’assessore al Turismo di Ostellato, Andrea Zappaterra: "A Ostellato nel 2022 abbiamo avuto un incremento del 25% di pernottamenti; inoltre abbiamo oltre 20 mila pescatori che vengono da tutta Italia ma non solo nei nostri campi gara. Dobbiamo sfruttare le risorse europee: per quanto ci riguarda siamo riusciti a intercettare 1,5 milioni di euro del Pnrr per le Vallette". "Collaboriamo da tre anni con Visit Ferrara – ha aggiunto Giulia Cillani, assessore al Turismo di Argenta – ci ha portato capacità di coinvolgere gli operatori". Un esempio concreto già sviluppato con Visit Ferra sono i percorsi ciclo-fluviali degli Anelli del Po, che coinvolgono la delizia del Verginese, ma anche operatori privati. La prima iniziativa sarà a breve termine: la costruzione di un itinerario entro pasqua per illustrare agli operatori del turismo, della ristorazione e dell’accoglienza, le potenzialità del territorio.

Franco Vanini