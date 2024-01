Il turismo per risollevare le attività: "La burocrazia frena la ripresa"

Servono politiche di sviluppo condivise, di medio e lungo termine, che ridiano vigore al territorio. A sottolinearlo è stato Thomas Pivanti, presidente di Cna Copparo, nel corso della seconda riunione del Tavolo permanente dell’imprenditoria dell’Unione Terre e Fiumi. "I dati degli inizi di attività dei tre comuni dell’Unione (Copparo, Tresignana e Riva del Po) sono in calo – ha ricordato Pivanti – e questo deve farci riflettere. Il tavolo, fortemente voluto da Cna, è lo strumento giusto per reagire". All’incontro di mercoledì scorso hanno partecipato i sindaci dei tre Comuni: Laura Perelli, sindaco di Tresignana e presidente dell’Unione, Fabrizio Pagnoni di Copparo, Andrea Zamboni di Riva del Po. Il mondo imprenditoriale era rappresentato, oltre che da Thomas Pivanti, da Chiara Bertelli di Legacoop, dal responsabile di Confindustria Emilia Giacomo Pirazzoli, dal direttore di Cna Matteo Carion e da Debora Occhiali dell’area Copparo di Cna. Laura Perelli ha illustrato alcuni elementi contenuti nel bilancio preventivo dell’Unione, ponendo attenzione sulla vocazione del territorio ad un turismo slow. Non ha nascosto tuttavia le difficoltà: pastoie burocratiche da un lato, scarsa infrastrutturazione del territorio dall’altro. Il turismo come possibile volano di sviluppo del Copparese è stato indicato anche dal sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, che ha anche richiamato l’importanza di un’azione corale che coinvolga imprese e istituzioni. Il sindaco di Riva del Po Andrea Zamboni ha posto l’attenzione sugli investimenti che verranno effettuati con i fondi per le aree interne e si è soffermato sulla creazione di una zona logistica semplificata. Giacomo Pirazzoli ha sottolineato come i tavoli di confronto siano strumenti fondamentali. Per Matteo Carion, il tavolo dell’imprenditoria è la giusta direzione: la concertazione tra enti pubblici e associazioni di categoria è un modello che Cna segue anche a livello provinciale. Da parte di Debora Occhiali è arrivata la richiesta di fissare sin d’ora un calendario di incontri che permettano di affrontare con tempestività i problemi via via posti dalle imprese. La prossima riunione del tavolo è fissata per il prossimo 20 marzo.