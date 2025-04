Il valore del nostro ateneo: "Grazie agli studenti un indotto di oltre 140 milioni di euro"

Franchella

Si è basata principalmente sui dati la prolusione tenuta ieri pomeriggio dalla rettrice dell’Università degli Studi di Ferrara, Laura Ramaciotti, durante l’inaugurazione del 202° anno accademico dell’Accademia delle Scienze. Un discorso supportato da grafici e percentuali, pronunciate con un certo, comprensibile orgoglio.

L’INDOTTO

In particolare, Ramaciotti si è soffermata su un tema ampiamente discusso anche dalla cittadinanza: l’impatto dell’università estense sul territorio di Ferrara. "Cosa portano gli studenti, in termini di indotto, al nostro territorio? Portano 140milioni e 516mila euro all’anno". Questa infatti è la stima dell’indotto economico complessivo di Unife. Più nello specifico, la voce ’Affitti’ conta quasi 46milioni di euro, quella di ’Utenze e pranzo’ 17milioni, mentre per il tempo libero e altre attività (sport, spettacoli, eventi, cene e aperitivi) studentesse e studenti spendono più di 32milioni di euro e, in consumi (voce che include generi alimentari, testi universitari, abbigliamento…), si arriva quasi a 44milioni e 900mila euro.

NON SOLO ECONOMIA

Il tema, come si diceva, è all’ordine del giorno nel dibattito cittadino. L’ha specificato la stessa rettrice, rivendicando la rilevanza di questi dati: "Non ne voglio fare un discorso di carattere strettamente economico – spiega –: ricordo che corre ancora l’obbligo per l’università orgogliosamente pubblica di laureare il numero maggiore di studenti possibile. A livello nazionale, sulla media europea, siamo ancora molto distanti, almeno di una decina di punti percentuali. Non possiamo consentire alle università telematiche di laureare migliaia di studenti, mentre noi storciamo il naso se ne arrivano mille in più".

I NUMERI

Ricordiamo, come ha fatto la stessa Ramaciotti, che ad oggi il numero di studenti iscritti in corso a Unife è di 27.487, con 8445 nuovi immatricolati al 27 marzo 2025. Molti di questi partecipano in larga misura agli eventi che la città offre e, tra i più frequentati, si contano concerti gratuiti e a pagamento (32.6 e 32.9%), i Buskers (21%) e il Palio (19%). Il numero degli iscritti, poi, è molto legato alla spinosa questione delle università telematiche. "Molti studenti – ammette Ramaciotti – in numeri sempre più significativi e preoccupanti, per quanto riguarda la mia opinione, si stanno iscrivendo alle università telematiche, anche a corsi di laurea tradizionalmente erogati in presenza, come le ingegnerie, ma si sta parlando di aprire addirittura dei corsi di medicina". Purtroppo, "le telematiche possono farlo, se si dotano delle strutture necessarie: ricordo che l’unica cosa che non manca, a questi atenei, sono proprio i finanziamenti". Ebbene, "per difendere non solo il nostro passato, ma anche il nostro futuro, bisognerà adottare soluzioni che siano il più flessibili possibile e con visione verso il futuro".

L’AUGURIO FINALE

La prolusione, durata più di un’ora, è terminata con l’augurio di "lunghissima vita al nostro ateneo, sperando di essere il più dinamici possibili nel cogliere i desiderata e offrire il meglio che possiamo in tema di ricerca scientifica e di didattica ai nostri studenti e al nostro territorio. Spero che possiamo continuare ad essere orgogliosi del nostro ateneo, per tanto tempo ancora".

IL SALUTO DI BOREA

Al termine della relazione, ha ripreso la parola il presidente dell’Accademia delle Scienze di Ferrara, Pier Andrea Borea, al suo ultimo anno in carica: "Sono emozionato: sono professore universitario nel cuore, nel midollo, nel cervello. Sentire questi numeri e vedere questa università, che cresce sempre di più, in questa città, che io amo, perché sono ferrarese, ma che vedo declinare e nella quale non nasce quasi nulla, è per me entusiasmante".

Borea ha anche illustrato il ricco programma svoltosi nell’anno accademico 2024/2025, durante il quali si sono trattati temi come la cucina kosher, le nuove e vecchie droghe, l’ambito della provincia, ma anche guerre, letteratura, arte (si ricorda la conferenza su Caravaggio tenuta da Francesca Cappelletti, che ha fatto numeri di uditori molto alti). L’inaugurazione si è chiusa con la consegna dei diplomi ai nuovi soci e con l’ufficiale dichiarazione d’apertura del 201° anno accademico.