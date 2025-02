Il valore della corretta informazione: "Una finestra aperta sul mondo"

La Multisala Notorious Cinemas Ferrara, aperta lo scorso settembre, è ubicata nel Centro Commerciale “La Nuova Darsena”: ha subìto un completo restyling ed è costituita da dieci sale per 1655 posti, è dotata di nuovissime, comodissime e ampie poltrone in eco-pelle, audio e video di altissimo livello, ambienti moderni e curati nei dettagli, e tanti servizi per le famiglie, i giovani e tutti i cittadini di Ferrara e dintorni.

"Siamo davvero orgogliosi di essere sbarcati in una città come Ferrara – dicono Andrea Stratta, amministratore delegato, e Guglielmo Marchetti, presidente di Notorious Cinemas e presidente del Gruppo Notorious Pictures che controlla al 100% la Notorious Cinemas –, una città ricca di eventi culturali e di tante iniziative interessanti per i giovani, come “Cronisti in Classe” alla quale partecipiamo con molto piacere come sponsor e della quale condividiamo gli intenti, come quello di avvicinare ed educare i giovani all’importanza della corretta informazione, che è fondamentale per conoscere tutto ciò che ci circonda. I giovani sono il nostro futuro, in particolare gli studenti, i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie, rappresentano le generazioni di domani, saranno coloro che guideranno il nostro Paese e che metteranno in pratica ciò che stanno imparando e raccogliendo oggi. Per questo crediamo sia fortemente necessario dar loro oggi le basi per poter creare domani un mondo migliore, da tutti i punti di vista. In questo senso l’informazione, ma anche l’intrattenimento come i film al cinema, sono di notevole importanza. Notorious Cinemas apre le porte ai giovani anche agevolandone la presenza con sconti dedicati agli studenti e ovviamente, ridotti per i bambini fino ai 12 anni. Organizza inoltre feste di compleanno, laboratori, proiezioni scolastiche, ed è aperta a ulteriori collaborazioni che possano favorire la partecipazione attiva dei giovani nelle attività di istruzione e intrattenimento. Notorious Cinemas ha l’obiettivo di portare l’intrattenimento con alti standard qualitativi, creando un luogo dove accogliere il proprio pubblico nel massimo comfort e con tanti servizi, non ultimo il nostro Dishovery attraverso il quale è possibile ordinare Food & Beverage dalla propria poltrona scannerizzando un QR code presente sul proprio tavolino, e ricevendo comodamente il tutto al proprio posto. Cerchiamo di creare un ambiente che sia il più confortevole possibile, in modo che i nostri clienti possano sentirsi rilassati e contenti. È inoltre possibile affittare le sale per proiezioni private, feste, o eventi aziendali. Abbiamo avviato collaborazioni anche con importanti realtà di Ferrara, siamo sponsor della SpaL Ferrara, e collaboriamo attivamente con il Ferrara film corto Festival: Ambiente è Musica. Abbiamo inoltre un accordo importante con l’Università di Ferrara che tutti i giorni utilizza le nostre sale per le proprie lezioni, siamo felici di contribuire alla formazione degli studenti. Abbiamo inoltre in programma tante rassegne e nuove promozioni, ospitate di cast e tante attività per i cittadini di tutte le età. Non possiamo che ringraziare la città di Ferrara per l’accoglienza calorosa con i suoi oltre 100.000 spettatori che in questi primi mesi sono venuti a trovarci, e speriamo di continuare sempre così".