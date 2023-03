"Il valore dell’acqua e della purificazione verso la Quaresima"

di don Ivano Casaroli

Nel suo cammino l’uomo ha inseguito l’acqua e dove è arrivato ha imbrigliato l’acqua perché servisse a molti. Il mondo antico ha nutrito rispetto e quasi venerazione per l’acqua ed essa è stata vissuta come uno dei grandi segni di gratuità: l’acqua si trova, scorre nei fiumi o viene dal cielo, ma non si fabbrica. L’acqua umile e buona è vita al punto che fa fiorire un deserto, è silenziosamente al servizio dell’economia dell’uomo, è segno anche di un’altra acqua che desideriamo, un’acqua che lava, purifica ed è fonte di piacere. Il pozzo racconta anche la storia dei passi dei padri ed è aiuto indispensabile alla vita di oggi. Noi non abbiamo quasi più i pozzi, ma ugualmente è facile immaginare un rabbi di nome Gesù che a mezzogiorno, stanco per il molto camminare sotto il sole, si ferma al pozzo di Giacobbe per dissetarsi e lì parlare di vita con una donna che tirava su acqua. Quando l’uomo ha avvertito che non aveva solo bisogno di lavare il corpo, ha visto nell’acqua il segno della purificazione e della rinascita. Giovanni Battista offre un battesimo (immersione nell’acqua) di conversione per il perdono dei peccati e anche Gesù parlerà di acqua fino alla fine quando manderà i suoi sulle strade del mondo a battezzare (a lavare i peccati). Anche i catecumeni – di ieri e di oggi – si preparano al battesimo nella notte di Pasqua attraverso i racconti della samaritana, della guarigione del cieco nato e della resurrezione di Lazzaro. Questa domenica si parla di acqua anche nella prima lettura. Il popolo nel deserto soffre la sete e avviene quasi una rivolta contro Mosè che grida al Signore: "Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno". La prova che il Signore è in mezzo al popolo è l’acqua che sgorga dalla roccia. Attraverso il racconto della samaritana la Chiesa oggi traccia il cammino esemplare della nostra fede. Dall’incertezza della donna su Gesù: "se tu conoscessi… chi è colui che ti dice: Dammi da bere!" al pieno riconoscimento di Gesù come Figlio inviato dal Padre per salvarci: "Sono io, che parlo con te". Tutti sappiamo che è dal desiderio, dalla sete, che scaturisce l’incontro che passa anche attraverso il riconoscimento di chi siamo e la scoperta che il Signore ci conosce meglio di quanto ci conosciamo noi: "Signore, vedo che tu sei un profeta". Gesù sta svelando la sua identità di Figlio e noi in questa quaresima possiamo riscoprire la nostra identità di figli che adorano Dio e possono gridare “Abbà, Padre”.