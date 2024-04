IL VANGELO DI OGGI

"Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto". Il Vangelo di Giovanni ci offre alcune immagini con cui Gesù presenta la sua identità: quella della vite vera è una delle più celebri ed efficaci. Un’immagine polemica, a ben vedere: la vite era infatti una delle due piante (insieme al fico), con cui Israele si identificava, compiacendosi dei frutti graditi che il suo rapporto privilegiato con Dio produceva. Gesù, presentandosi come vite “vera” mette in discussione questa autoreferenzialità. La vite o produce frutti o non serve a nulla non ha nessun altro pregio, lo stesso per l’adesione a Dio: se fatta solo di parole e non si trasforma in vita resta vuota e sterile. Gesù è categorico: “Il Padre mio è l’agricoltore”. E il Padre della vigna entra in gioco con due azioni precise: tagliare i rami improduttivi e potare perché la vite fruttifichi sempre più. Non c’è nessuna minaccia, come potremmo pensare. Il piano di Dio non scarta e non “taglia” nessuno, tantomeno i deboli, quelli che fanno fatica. Non si parla infatti di castighi, ma delle premure per permettere alla vite di fare vino buono. Fuor di metafora, il Padre si premura che ogni figlio sia inserito in Cristo attraverso il Battesimo, ma anche attraverso la linfa che ogni persona può donare anche a chi non ha mai conosciuto Dio, perché è sempre lo Spirito che coltiva. Da tagliare non sono i figli, ma tutto ciò che è di impedimento al portare frutto. Ognuno di noi può riflettere sugli impedimenti che non ci fanno fare i frutti che il Padre si aspetta. Può essere doloroso vedere qualche nostro idolo cadere sotto le forbici del padre, ma il Padre, come ogni genitore, corregge perché la vita del figlio sia migliore.

Stefano Ferretti