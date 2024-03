IL VANGELO DI OGGI

2 Cr 36, 14-16. 19-23; Sal.136; Ef 2, 4-10; Gv 3, 14-21

La liturgia di questa IV domenica di Quaresima chiamata “Laetare” esorta nell’orazione colletta ogni cristiano ad "affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina". Sono parole che in questo cammino quaresimale ci proiettano verso la luce della risurrezione. Il brano evangelico aiuta a riconoscere e scegliere questa direzione proponendoci una parte dell’articolato discorso avvenuto tra Gesù e Nicodemo, un uomo travagliato nel suo “sapere” e per questo in ricerca, nel buio della notte, della vera luce. Per questo va da Gesù, ascolta le parole di quel Rabbì che tanto aveva fatto discutere; sono parole che parlano dell’innalzamento del Figlio dell’uomo e ricordano quell’episodio in cui Mosè innalzò il serpente nel deserto per salvare quanti tra il popolo d’Israele erano stati infettati dal veleno dei serpenti. Gesù ci tiene a sottolineare che il suo essere innalzato assume un significato diverso dal senso che il mondo attribuisce solitamente a quest’azione. L’uomo cerca di elevarsi per emergere, talvolta a discapito di altri, acquisendo una posizione di superiorità salendo su chissà quali piedistalli o podi. Per Gesù l’innalzamento è legato alla croce, al suo farsi servo, abbassandosi "perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna". Il suo salire significa allora scendere affinché ogni credente possa godere della sua stessa vita. La salvezza deriva dall’accogliere il suo esempio d’amore, totale e gratuito. C’è un modello luminoso, il Crocifisso, che viene indicato all’umanità perché preferisca la luce alle tenebre. Quanti veleni oggi tentano di eliminare questa prospettiva di vita vera, promuovendo un ideale di realizzazione

personale da conseguire con la smania di primeggiare su tutti. Lui ci salva da quei veleni come

l’inquietudine causata dal voler apparire a tutti i costi, magari a costo di schiacciare l’altro. Il Cristo è il “siero” che guarisce dai veleni che contaminano l’uomo, Lui è il modello da imitare; questo significa credere in Colui che vogliamo che venga innalzato, messo al centro delle nostre esistenze, perché la nostra fede sia vivificata e il Vangelo passi attraverso le piccole o grandi azioni che quotidianamente compiamo in quel cammino verso la luce che è la nostra vita.

Don Francesco Viali