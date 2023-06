‘Il vecchio falegname’ sul podio Premio alle parole a Parco Massari

Provengono dalla scuola Braghini Rossetti di Pontelagoscuro e dalla scuola Piero Zanardi di Masi Torello gli elaborati che hanno vinto il concorso narrativo Fism Ferrara per l’edizione 2023. Per la sezione ‘Parole e Testo’ ha ottenuto il primo posto il racconto dal titolo ‘Il vecchio falegname’ che è stato firmato dall’insegnante Maria Antonietta Carandina e dall’alunno di 6 anni Francesco.

Mentre per la sezione intitolata ‘Immagini che parlano da sole’ ha vinto l’opera ‘Il filo che ci unisce’ che le insegnanti Elena Maioli e Paola Minarelli hanno realizzato con i propri alunni di Masi Torello. Sono stati premiati nei giorni scorsi al Parco Massari durante l’evento organizzato da Fism Ferrara, la federazione Italiana delle scuole materne, preceduto dalla ‘Bibliobici racconta’. Presente all’evento anche l’assessore alla pubblica istruzione e formazione, pari opportunità, politiche familiari del Comune di Ferrara Dorota Kusiak che ha lodato l’iniziativa e ha ringraziato organizzatori e partecipanti per la presenza numerosa. L’assessore ha sottolineato il valore sociale ed educativo di questo concorso, a cui il Comune di Ferrara a dato il proprio patrocinio. Nell’area antistante il bar central park si è svolto il momento centrale delle premiazioni. Erano presenti il presidente Fism Ferrara Biagio Missanelli, il vicepresidente del Circi Luciano Giuriola e i coordinatori dell’equipe pedagogica Fism di Ferrara. Sul tema 2023 ‘Narrare la diversità’ sono pervenuti 28 elaborati da 17 scuole. Moltissimi i presenti, arrivati dalle scuole aderenti a Fism, hanno preso parte ad una narrazione itinerante a cura di Circi. Tutti e quattro gli elaborati arrivati per la sezione ‘Immagini che parlano da sole’ sono stati premiati con kamishibai, mentre per la sezione ‘Parole e testo’ i 1° e 2° hanno ricevuto uno smartphone da usare a scuola per la comunicazione con le famiglie e la documentazione, i 3° classificati (a pari merito) e il 4° hanno vinto delle macchine fotografiche digitali per bambini per la documentazione educativa in sezione. Al 5° un buono in libri.

Mario Tosatti