"Il vecchio radar diventerà un monumento"

Da qualche tempo guardando verso la base del Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico, delle due cupole dei radar, dopo tanti anni ne è rimasta solo una. E’ stato infatti dismesso il vecchio radar che dopo decenni di onorato servizio ora diventerà un monumento posto davanti alla base.

Generale Claudio Gabellini, è a Poggio da anni, che sentimento ha provato nel vedere dismettere il ‘vecchio’ radar?

"Il radar Ares-B aveva avuto il ’pensionamento’ definitivamente nel 2016, con l’entrata in funzione del nuovo sensore Rad31dl. Aveva svolto senza sosta il suo lavoro sin dal 1972, da quando cioè la base dava il via, con il trasferimento delle funzioni operative da Ferrara, ad una crescita che non si è più interrotta. L’Ares-B ha segnato, di fatto, per diversi decenni la nostra ’identità’ poggese, anni durante i quali siamo diventati importanti non solo per l’Italia ma anche per la Nato. Che le due grandi strutture sferiche di protezione siano state per diversi anni una vicina all’altra è un po’ una metafora di quello che noi militari chiameremmo un ’passaggio di consegne’ e segno della nostra continua ricerca di prestazioni tecnologicamente valide per attuare il compito che la Nazione ci affida: la sicurezza della collettività. Dismettere la vecchia torre radar suscita sentimenti di misurata mestizia e di riflessione, legati alla consapevolezza dei tempi che cambiano, ma sempre ben consci che la differenza continuerà ad essere fatta dalle persone".

Il vecchio radar è stato determinante in qualche situazione?

"I radar sono uno degli strumenti principali della struttura preposta al servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale e, se necessario, alla sua difesa. Il vecchio radar è stato determinante per un’intera epoca sorvegliando, sin dagli anni ’70 un settore strategico quale era il "fianco est" dell’Alleanza. L’Ares-B ha rappresentato un unicum per la Difesa aerea nazionale; infatti forse non tutti sanno che fu il primo e unico esemplare installato in Italia in grado di fornire informazioni in 3D (provenienza, distanza, quota) sulla minaccia, e l’ultimo della sua generazione ad essere dismesso.

Come commenta la scelta di posizionarlo davanti alla base?

"Dotarci di un ’Gate Guardian’, per noi altamente simbolico, è stata una scelta sia di testa che di cuore. Il nostro radar è, di fatto, la rappresentazione fisica della storia del sedime di Poggio Renatico e quindi, senza alcun dubbio, la scelta migliore per sorvegliarne l’ingresso ed accogliere i visitatori. I palloni dei radar sono stati sempre il nostro segno distintivo, e quando il radar dismesso sarà installato nell’area a ridosso della rotonda, ricorderà ancor meglio la nostra missione primaria. Si potrà fare guardando proprio il radar, invisibile per decenni in quanto coperto dalla sua sfera bianca, con tutto l’alone di curiosità che ciò ha sempre comportato".

In cosa differisce il nuovo da quello dismesso?

"Impiega tecniche modernissime per il contrasto ai disturbi e alle interferenze, volontarie o involontarie, ha un’ antenna in grado di rimanere efficace anche quando parzialmente non operativa e utilizza uno spettro di frequenze riservate esclusivamente alle attività militari, che non interferiscono con applicazioni civili e commerciali".

Laura Guerra