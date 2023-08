Il vendicatore dei velox Il primo abbattimento sulla statale 16

Un ‘vendicatore’ (o più di uno) dell’autovelox. Sono 4 gli impianti di controllo elettronico della velocità abbattuti negli ultimi due mesi lungo le strade della provincia di Rovigo. Si tratta dei velox posizionati sulla verticale della strada, montati pali di acciaio, che sono stati segati alla base con un flessibile, in ore notturne. Si suppone si tratti di atti di ritorsione per le multe, più che di puri atti vandalici. Un allarme per i sindaci dei Comuni che gestiscono gli impianti (e incassano le somme delle contravvenzioni), che promettono di reinstallarli quanto prima. Il primo ‘assalto’ è stato registrato tra il 18 e 19 maggio, a Bosaro, con l’abbattimento dell’impianto posizionato sulla strada statale 16, per le auto in arrivo da Ferrara.